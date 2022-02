DGAP-Ad-hoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA / Schlagwort(e): Dividende

CEWE plant dreizehnte Dividendensteigerung in Folge



28.02.2022 / 20:13 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



CEWE plant dreizehnte Dividendensteigerung in Folge Oldenburg, 28. Februar 2022. Der Vorstand der CEWE Stiftung & Co. KGaA (SDAX, ISIN: DE0005403901) hat in seiner heutigen Sitzung beschlossen, dem Aufsichtsrat auf Basis der vorläufigen, nicht testierten Ergebnisse des Geschäftsjahrs 2021 die Anhebung der Dividende auf 2,35 Euro je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen (Dividende für das Geschäftsjahr 2020: 2,30 Euro). CEWE hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem starken Ergebnis abgeschlossen: Der Gruppenumsatz liegt nach vorläufigen Berechnungen bei 692,8 Mio. Euro (Gruppenumsatz 2020: 727,3 Mio. Euro), das EBIT erreichte mit 72,2 Mio. Euro erneut ein Niveau deutlich über dem des letzten Vor-Corona-Jahres 2019 (EBIT 2019: 56,8 Mio. Euro; EBIT 2020: 79,7 Mio. Euro). Der Gewinnverwendungsvorschlag soll nach Feststellung des testierten Jahresabschlusses der Hauptversammlung zur Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns vorgelegt werden. Vorbehaltlich der Zustimmung des Aufsichtsrats in seiner Bilanzsitzung am 23. März 2022 sowie der Aktionäre im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung am 15. Juni 2022 entspricht die nun vorgeschlagene Dividende von 2,35 Euro je Aktie auf Basis des aktuelle Kurses von 101,80 Euro (Xetra-Schlusskurs 28.02.2022) einer Dividendenrendite von 2,3%. Es ist die dreizehnte Dividendenerhöhung in Folge und zugleich die höchste Dividende der Unternehmensgeschichte. CEWE gehört damit zu den wenigen deutschen Unternehmen, die eine über so viele Jahre kontinuierlich steigende Dividende vorweisen können. CEWE wird den vollständigen, testierten Jahresabschluss im Rahmen der Bilanzpresse- und Analystenkonferenz am 31. März 2022 vorstellen. Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Investor Relations, CEWE Stiftung & Co. KGaA 28.02.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de