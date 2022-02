Auf dem Social-Media-Kanal Tiktok ist es nun möglich, bis zu zehn Minuten lange Videos zu posten. Damit wird das bisherige Limit also mehr als verdreifacht - was viele gute Gründe hat. Angedeutet hatte sich diese Entwicklung im vergangenen Jahr, als testweise bereits fünfminütige Clips möglich waren. Nun wurde diese Kapazität sogar verdoppelt. "Lade von deinem Gerät Videos von bis zu zehn Minuten Länge hoch", ist in den Tiktok-Konto-Updates zu lesen. Voraussetzung dafür sei, dass die Userinnen und User die aktuellste Version von Tiktok nutzen, heißt es in der Direktnachricht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...