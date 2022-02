Draftkings-Aktionäre dürften heute vor Freude durch die Decke gehen. Immerhin kann sich der Kurs über ein Plus von rund vier Prozent freuen. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 23,11 USD. Ist das eine neue Kaufchance oder Zeit für Gewinnmitnahmen?

Kursverlauf von Draftkings der letzten drei Monate.

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Weil sich die Aktie durch dieses Plus mit großen Sprüngen aufmacht in Richtung Entscheidungsbereich. Immerhin steht nur noch eine Differenz von rund sieben Prozent bis zu den 4-Wochen-Hochs in den Büchern. Dieses Top liegt bei 24,73 USD. Es läuft also auf harten Kampf zwischen Bullen und Bären hinaus.

