Zum Wochenstart gab es erneut einen kleinen Kursrutsch an den Börsen. Die Zuspitzung der geopolitischen Situation im Ukraine-Konflikt bewirkte die Suche nach Sicherheit bei den Anlegern. In der Vorbörse startete der Wochenhandel unter 14.000 Punkten beim DAX und damit recht nah an den Tiefs, die wir und er Vorwoche gesehen ...

