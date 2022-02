Huawei hat am Huawei Day 0 Forum auf dem MWC Barcelona 2022 eine Reihe neuer IT-Produkte und -Lösungen vorgestellt, die zu einem neuen "intelligenten IT-Fundament" für Betreiber gehören. David Wang, Executive Director of the Board und Chairman des ICT Infrastructure Managing Board von Huawei, erklärte in seinem Impulsvortrag mit dem Titel "+IT, New Growth", dass dieses zuverlässige und effiziente IT-Fundament den Betreibern bei der Errichtung intelligenter Netze, Steigerung des Umsatzes, Senkung der Kosten, Steigerung der Effizienz und schließlich der Erzielung neuen Wachstums helfen werde.

Mit der rasanten Entwicklung neuer Technologien wie 5G, IoT, Cloud Computing und Intelligenz haben die Betreiber ihre eigene digitale Transformation ganz oben auf ihre Agenda gesetzt, damit sie später anderen B2B-Branchen bei der Digitalisierung helfen können. Diese Art der Transformation erfordert jedoch Modernisierungen der IT-Infrastruktur, Multi-Cloud-Zusammenarbeit und schnelle Markterfolge, um eine stärkere Dynamik zu erzeugen.

Wang zufolge ist das intelligente IT-Fundament von Huawei speziell auf die Unterstützung der Betreiber bei der Erfüllung dieser neuen Anforderungen ausgerichtet. Dieses Fundament umfasst eine komplett kollaborative heterogene Cloud und einen Datenpool für sämtliche Szenarien.

Huawei präsentierte auf dieser Veranstaltung überdies die branchenweit erste heterogene, cloudnative Lösung. Betreiber können mithilfe dieser komplett kollaborativen Cloud eine IKT-Orchestrierung, Cloud-Netz-Synergie und Cloud-Edge-Synergie erzielen. Die Architektur unterstützt sowohl Daten- und Medienplattformen als Service für Betreiber als auch Anwendungsplattformen als Service (aPaaS) für Industriekunden. Damit sind geografisch unbegrenzte Erlebnisse für App-Benutzer, Multi-Cloud-Zusammenarbeit und Datenverkehr garantiert. Das Unternehmen hofft derzeit, eines Tages alles als Service anbieten zu können.

Huawei kündigte überdies als Teil seiner OneStorage-Strategie eine Reihe neuer Dateninfrastrukturprodukte an, um eine kontinuierliche Weiterentwicklung von Speichern zu ermöglichen. Im Zuge der fortgesetzten Diversifizierung der Datentypen sind Anwendungen preisgünstiger geworden und der Datenschutz ist wichtiger denn je. Die OneStorage-Lösung von Huawei ermöglicht Betreibern die erforderliche Effizienz, um diese Anforderungen durch bedarfsgerechte Ressourcenbereitstellung, intelligentes Datenmanagement und Multi-Cloud-Konvergenz zu erfüllen. Huawei bietet damit Betreibern, die ihre Dateninfrastruktur auf dem neuesten Stand halten und neue Geschäftsfelder erschließen möchten, derzeit das beste Angebot.

Bis Ende 2021 hatten HUAWEI CLOUD und seine Partner 61 Verfügbarkeitszonen in 27 Gebieten eingerichtet, die mehr als 170 Länder und Regionen versorgen. Überdies begann das Unternehmen eine Zusammenarbeit mit mehr als 120 Betreibern auf dem Markt für Cloud-Dienste, um Unternehmenskunden bei der Digitalisierung zu unterstützen. Derzeit bietet es mehr als 50 szenariospezifische Cloud-Services für neun vertikale Märkte wie die Fertigung, den Einzelhandel und das Gesundheitswesen zur Unterstützung der Digitalisierung an. 300 Betreiber weltweit nehmen diese intelligenten und effizienten Datenspeicherservices derzeit in Anspruch und die Lösung OceanStor Dorado wurde im Magic Quadrant von Gartner sechs Jahre hintereinander als Leader gewürdigt.

Eine zuverlässige, effiziente und intelligente IT-Infrastruktur ist der Wegbereiter der Digitalisierung für Betreiber. Mit Blick auf die Einrichtung von IT-Infrastruktur, Unterstützung der Industrie bei der Digitalisierung und der gemeinsamen Erzielung neuen Wachstums möchte Huawei die Zusammenarbeit mit den Betreibern fortsetzen.

Der MWC22 Barcelona findet vom 28. Februar bis 3. März in Barcelona, Spanien, statt. Huawei wird seine Produkte und Lösungen in der Halle 1 der Fira Gran Via an Stand 1H50 ausstellen. Gemeinsam mit globalen Betreibern, Branchenexperten und Meinungsführern werden wir Themen wie Branchentrends, GUIDE to the Future und grüne Entwicklung ansprechen, um einen Blick in die Zukunft digitaler Netzwerke zu richten. Weitere Informationen finden Sie unter: https://carrier.huawei.com/en/events/mwc2022.

