Präsident Bill Clinton, Rosario Dawson, Misty Copeland, HAUSER, Buika, Fonseca und IL VOLO waren einige der Teilnehmer, die Forest Whitaker, Ajay Banga, Dr. Lisa Su, Brandon Stanton, Nicholas Donofrio, Tokata Iron Eyes und Juanes ehrten

Gestern fand die Verleihung der International Peace Honors 2022, statt, die von PeaceTech Lab, der preisgekrönten, vom United States Institute of Peace gegründeten gemeinnützigen Organisation, präsentiert wurde. Die Veranstaltung brachte eine legendäre Gruppe von Persönlichkeiten zusammen, um die Arbeit von weltweiten Führungsgrößen in Sachen Mitgefühl, Innovation und Wandel zu würdigen und uns alle daran zu erinnern, welche Macht jeder Einzelne hat, wenn es darum geht, positive Veränderungen zu bewirken und so Frieden zu schaffen. Die Zeremonie ist abrufbar unter bit.ly/internationalpeacehonors.

In Anbetracht der historischen Ereignisse dieser Woche erklärte Sheldon Himelfarb, Präsident und CEO von PeaceTech Lab, er habe nie in Erwägung gezogen, die International Peace Honors abzusagen, da "die unglaubliche Geschichte des Widerstands und der Belastbarkeit in der Ukraine oft auf Kunst, Musik und Schriftstellerei beruhte, mit denen die Menschen aufgerufen wurden, Autoritarismus abzulehnen und sich für Diversität, Gerechtigkeit und Integration einzusetzen." Er fügt hinzu: "Dies sind keine hochfliegenden Ideale, sondern konkrete Ergebnisse, für die Dissidenten, Künstler und Bürgeraktivisten mit ihrem Leben bezahlt haben in der Ukraine UND überall auf der Welt. Wir kommen zusammen, um ihr Vermächtnis zu würdigen, und weil wir diese Art von Geschichten heute mehr denn je brauchen.

Die diesjährigen Preisträger waren der Schauspieler, Regisseur und Sozialaktivist Forest Whitaker, der Vorstandsvorsitzende von MasterCard Ajay Banga, der Philanthrop und Latin-Grammy-Preisträger Juanes, der ehemalige IBM Vice President of Innovation and Technology Nicholas Donofrio, der Autor von 'Humans of New York' Brandon Stanton, die indigene Aktivistin und Umweltschützerin Tokata Iron Eyes und die Präsidentin und CEO von Advanced Micro Devices, Dr. Lisa Su

Eine besondere Anerkennung als Voices of Peace erhielten außerdem führende Persönlichkeiten der globalen Gemeinschaft, die ihr Leben den Idealen des Friedens und des Dienstes gewidmet haben. Die diesjährigen Preisträger von Voices of Peace waren unter anderem: Khalida Popal Afghanistan, Israel Gonzalez, Bio Grip Mexiko, Media Monitoring Africa Südafrika, Luis Enrique Mejia Godoy Nicaragua und aus den Vereinigten Staaten Company E, Ghida Dagher, New American Leaders, sowie Covington Burling.

Die Zeremonie wurde von der Schauspielerin und Aktivistin Rosario Dawson moderiert und umfasste internationale Darbietungen des gefeierten kroatischen Cellisten HAUSER, der die klassische Schubert-Serenade wunderschön vortrug, während das italienische Opern-Pop-Trio IL VOLO das Publikum mit einer kraftvollen akustischen Version eines der beliebtesten Soundtracks von Mo Morricone SE (Nuovo Cinema Paradiso) verwöhnte, die exklusiv für den Abend arrangiert worden war. Das spanische Energiebündel Buika brachte den Preisträgern mit ihrer leidenschaftlichen Mischung aus Jazz, Flamenco, Rock sowie afrikanischen und afro-karibischen Klängen ein Ständchen, und die mit einem GRAMMY ausgezeichnete kolumbianische Sängerin und Songschreiberin Fonseca, sang "Eres mi Sueño (Du bist mein Traum).

Die Ehrungen wurden überreicht vom 42.Präsidenten der Vereinigten Staaten, Bill Clinton, dem Friedensnobelpreisträger Tawakkol Karman, dem Mitbegründer des Internets und Preisträger der International Peace Honors des Jahres 2021, Vint Cerf, sowie von Misty Copeland, Primaballerina des American Ballet Theater.

"Uns war es wichtig, ein Programm zu gestalten, das die Errungenschaften all der herausragenden Pioniere würdigt, deren Beitrag zur Welt niemals in Zahlen gemessen werden kann. Vor allem aber wollten wir angesichts der ernüchternden Nachrichten dieser Woche sicherstellen, dass wir dies mit Respekt und Achtung gegenüber den Millionen Menschen tun, die von der Zerschlagung des Friedens in der Ukraine betroffen sind", sagte MariaEsmeralda Paguaga, ausführende Produzentin der International Peace Honors.

