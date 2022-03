BERLIN (dpa-AFX) - Der russische Präsident Wladimir Putin hat nach Einschätzung von Grünen-Co-Chef Omid Nouripour kein Interesse am Wohlergehen der russischen Bevölkerung. Die diplomatischen Bemühungen der vergangenen Wochen seien "auf taube Ohren gestoßen", weil Putin "kein erhöhtes Interesse am Wohlergehen auch der eigenen Bevölkerung und Wirtschaft hat. Daher hat die Ankündigung, der Preis für einen Einmarsch in der Ukraine werde sehr hoch sein, nicht verfangen", sagte Nouripour der "Passauer Neuen Presse" (Dienstag).

Auf die Frage, ob nun, wie von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) geplant, der Verteidigungsetat aufgestockt werden müsse, sagte Nouripour: "Dem verschließe ich mich nicht. Allerdings heißt mehr Geld nicht zwangsläufig auch mehr Sicherheit." Man sei gerade in einer völlig neuen, furchtbaren Lage angekommen, "und jetzt muss jeder Stein mehrfach umgedreht werden."/nif/DP/zb