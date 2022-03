FRANKFURT (dpa-AFX) - Der neue Intendant des Hessischen Rundfunks (HR), Florian Hager, will das Senderangebot zu Wetter, Wirtschaft und Börse in der ARD ausbauen. Der HR hat innerhalb des öffentlich-rechtlichen Senderverbunds schon lange einen Schwerpunkt in diesen Bereichen. Es handele sich um Zukunftsthemen, die man weiter ausbauen wolle, sagte Hager der Deutschen Presse-Agentur zu seinem Amtsantritt (Dienstag). Das Ganze stellt er sich so vor: "Wirtschaft als Teil von Gesellschaft, neben den Börsenwerten die Ausweitungen auf alle wirtschaftliche Felder bis hin zum Thema Nachhaltigkeit. Und beim Wetter von der konkreten Wettervorhersage bis hin zu einer konsequenten Sicht auf den Klimawandel: meteorologisch, wirtschaftlich und politisch."/gö/rin/DP/zb