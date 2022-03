Kirkland, Wash., 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -- INRIX IQ Signal Analytics liefert Informationen über Verzögerungen im Verkehrsfluss an Ampelanlagen, macht Abbiegeverhältnisse sichtbar, zeigt Verkehrsmengen sowie andere wichtige Metriken unter Verwendung von Floating Car Daten/FCD.- Tagesaktuelle Reports liefern Leistungskennzahlen, erkennen problematische Situationen und Trends an Kreuzungen und Korridoren in einem Straßennetz.- Verfügbar für über 10.000 signalisierte Kreuzungen in ganz Deutschland, geringere Kosten fallen an, als durch die Installation herkömmlicher Sensoren.- INRIX hat errechnet, dass die Verringerung des täglichen Zeitverlustes an Ampelanlagen um zehn Sekunden pro Fahrzeug zu 120.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen pro Jahr führen würde.INRIX, Inc., ein führendes Unternehmen für Connected-Car-Services und Verkehrsanalysen, hat heute angekündigt, dass INRIX® IQ Signal Analytics ab sofort in Deutschland verfügbar ist. Signal-Analytics liefert Kreuzungs- und Korridoranalysen in einer benutzerfreundlichen und dennoch leistungsstarken Cloudbasierten Plattform, die für alle Ebenen von Verkehrsexperten aus Management, Technik, Betrieb und Wartung entwickelt wurde.Signal Analytics wird bereits von Verkehrsbehörden in 12 Bundesstaaten der USA eingesetzt und ist die branchenweit erste Plattform zur Analyse von Kreuzungen, die ausschließlich auf anonymen Daten vernetzter Fahrzeuge basiert. Signal Analytics berechnet branchendefinierte Metriken - Steuerungsverzögerung, Anzahl der Ampelumläufe, Belastung des Verkehrsstroms und Fahrzeugaufkommen u.a. - zu wesentlich geringeren Kosten, als es die Ausstattung einer Kreuzung mit aufwendiger Sensorik bedeuten würde. Systemübergreifende Metriken werden täglich geliefert und in einer intuitiven, webbasierten Anwendung präsentiert, die über INRIX IQ verfügbar ist, einer SaaS-Anwendungssuite, die umfassende Einblicke in die Mobilität definierter Regionen gewährt."Signal Analytics ist ein mächtiges Tool für Visualisierungen und Analysen, das komplexe Daten in leicht verständliche und leicht zu verwaltende Dashboards und Berichte umwandelt, auf die Nutzer mit optimierten Ampelschaltungen reagieren können", sagt Holger Hochgürtel, Direktor Sales and Business Development INRIX Deutschland. "Wir freuen uns, Signal Analytics nach Deutschland zu bringen, um Verkehrsbehörden dabei zu unterstützen, Systemverbesserungen vorzunehmen, Zeit und Geld zu sparen und die Umwelt zu schonen."Signal Analytics nutzt mehr als 1,2 Millionen mobile Datenquellen alleine in Deutschland, um granulare Einblicke in über 10.000 Kreuzungen im Land zu liefern. Mit Fahrzeugdaten, die alle 5 Sekunden erfasst werden, liefert das System alle Daten, die Betreiber benötigen, um die Leistungsfähigkeit von Kreuzungen vollständig zu analysieren und zu verstehen. Anpassbare Tagesberichte und Dashboards zeigen wichtige Kennzahlen, Probleme und Trends für Kreuzungen und Korridore in einem Straßennetz auf."Straßen.NRW nutzt INRIX Traffic bereits seit mehreren Jahren für die Verkehrssteuerung in Nordrhein-Westfalen", so Dr. Martin Rose, Leiter Neue Mobilität, Landesbetrieb Straßenbau NRW. "Die Verfügbarkeit von Signal Analytics in Deutschland könnte zu keinem besseren Zeitpunkt kommen. Wir prüfen derzeit den Aufbau einer Lichtsignalsteuerungszentrale für alle Lichtsignalanlagen des Landes, um unter anderem durch intelligentes, digitales Verkehrsmanagement die Lichtsignalsteuerung landesweit kostengünstig zu optimieren."Die Verringerung übermäßiger Verzögerungen an Ampelanlagen hat einen direkten und unmittelbaren Nutzen in Form einer Reduzierung der verkehrsbedingten Emissionen, die durch unnötigen Leerlauf entstehen. INRIX hat errechnet, dass eine Verringerung des täglichen Zeitverlustes an Ampelanlagen um zehn Sekunden pro Fahrzeug, zu 120.000 Tonnen weniger CO2-Emissionen pro Jahr führen würde. Signal Analytics ist ein kosteneffizientes Instrument zur sofortigen Senkung von Schadstoffen und zur Gewährleistung einer kontinuierlichen Emissionsreduzierung durch die Beseitigung unnötiger Leerlaufzeiten von Fahrzeugen.Um Zugang zu INRIX IQ Signal Analytics in Deutschland zu erhalten, melden Sie sich einfach hier an. Um mehr zu erfahren, registrieren Sie sich für unser kommendes INRIX IQ Signal Analytics Webinar, das am 15. März 2022 um 14 Uhr MEZ stattfindet.Über INRIX INRIX ist ein weltweit führender Anbieter von Connected Car Services und Mobilitätsanalysen. Wir unterstützen Behörden, Städte und Unternehmen bei der Nutzung von Big Data, um Verkehrsprobleme zu erkennen, zu lösen und die Welt sicherer und grüner zu machen. Unsere Partner sind Automobilhersteller, die öffentliche Hand, Handelsorganisationen , Versicherungsagenturen, Werbetreibende und Dutzende andere Branchen, die davon profitieren können, zu verstehen wie sich Menschen und Fahrzeuge bewegen. Erfahren Sie mehr unter INRIX.com.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1753048/Germany_signals.jpgPressekontakt:Mark Burfeind,+1 425-284-3825,mark.burfeind@inrix.comOriginal-Content von: INRIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/70926/5158888