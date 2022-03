Der Kochboxenversender HelloFresh hat trotz Gegenwinds durch offene Restaurants und fehlender Lockdowns 2021 mit einem Umsatzsprung abgeschlossen. Im laufenden Jahr rechnet der Konzern aber mit einer langsameren Entwicklung. 2022 solle der währungsbereinigte Erlös um 20 bis 26 Prozent steigen, teilte der DAX-Konzern am Dienstag in Berlin mit und bestätigte damit die bisherige Prognose.Dabei will Konzernchef Dominik Richter ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen ...

