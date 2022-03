DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

GASRESERVE - Das Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck (Grüne) legt Details eines geplanten "Gesetzes zur Nationalen Gasreserve" vor. "Deutschland soll künftig eine nationale Gasreserve vorhalten", heißt es darin. "Damit wird sichergestellt, dass die Gasspeicher immer ausreichend befüllt sind. Das haben die Marktakteure künftig zu gewährleisten. Der entsprechende Gesetzentwurf wird nun zwischen den Ressorts innerhalb der Bundesregierung abgestimmt." Festgelegt werden Füllstandsvorgaben. Zum 1. August: 65 Prozent. Zum 1. Oktober: 80 Prozent. Zum 1. Dezember: 90 Prozent. (Welt)

ERNEUERBARE - Angesichts des Richtungswechsels in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik im Zuge des russischen Kriegs gegen die Ukraine fordert Fridays-For-Future-Aktivistin Luisa Neubauer auch eine radikalere Wende in der Klimapolitik. "Kohle, Öl und Gas rauben in diesem Augenblick Lebensgrundlagen und Perspektiven. Fossile Energien finanzieren und befeuern auch Kriege", sagte Neubauer. "Frieden und Sicherheit und Souveränität kann es nicht geben, solange wir von fossilen Energien abhängen." (RND)

WACHSTUM - Die Wirtschaftsweise Veronika Grimm erwartet schwerwiegende Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf das Wachstum in Deutschland. "Infolge der Krise wird sich kurzfristig die Konjunktur eintrüben, beispielsweise aufgrund einer Verschärfung der Lieferkettenproblematik, weiterhin hohen Energiepreisen oder auch Reaktionen der Finanzmärkte auf die Sanktionen", sagte Grimm. "Mittel- bis langfristig wird die teilweise Entkopplung der Wirtschaftsräume und die nun wohl notwendige Diversifizierung die wirtschaftliche Entwicklung bremsen, einfach weil sich dadurch Wachstumsperspektiven eintrüben." (Funke)

GEBÄUDE - Der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) fordert vom Bund pro Jahr 20 Milliarden Euro an Fördergeldern für die Gebäudesanierung. Das geht aus einem Positionspapier des ZIAs hervor. Darin plädiert der Immobilienverband für eine Neuausrichtung der "Bundesförderung für effiziente Gebäude" (BEG), die stärker als bisher auf eine CO2-Reduktion und weniger an den Effizienzstandards ausgerichtet ist. Auch müsse der Einsatz von erneuerbaren Energien in Gebäuden auf die Gebäudeziele angerechnet werden können, schlägt der ZIA vor. (Funke)

BANKEN - Nach dem Swift-Ausschluss Russlands sieht der Präsident des Bundesverbands deutscher Banken und Vorstandschef der Deutschen Bank, Christian Sewing, nur wenig Risiken für die Branche. In einem Interview sagte Sewing: "Die deutschen Banken haben seit 2014 ihr Engagement in Russland stark reduziert. Für unser Bankensystem insgesamt ist das Risiko überschaubar. Die Sicherheitspuffer der europäischen Banken sind höher denn je." Sewing betonte zugleich, der Swift-Ausschluss Russlands werde den Krieg in der Ukraine nicht beenden. (Bild)

TITAN - Europas Luft- und Raumfahrtindustrie könnte in ein paar Monaten das Titan ausgehen. Das Leichtmetall wird in Motoren, Triebwerken und Tragflächen verbaut und stammt zum Großteil aus Russland. Der Weltmarktanteil des russischen Titanproduzenten VSMPO-Avisma wird auf rund 30 Prozent geschätzt. Allein der Flugzeughersteller Airbus bezieht rund die Hälfte seines Titans von VSMPO-Avisma, an dem die staatliche russische Rüstungsholding Rostec eine Sperrminorität hält. Kurz- und mittelfristig sei die Titanversorgung gesichert, sagte ein Airbus-Sprecher der FAZ. (FAZ)

SOZIALE TAXONOMIE - In der EU gehen die Arbeiten voran, nach einer Umwelt-Taxonomie nun auch noch eine soziale Taxonomie einzuführen. Die Plattform für Sustainable Finance, die zentrale, aus unabhängigen Experten zusammengesetzte Beratungsgruppe der EU-Kommission in diesem Bereich, legte am Montag einen gut 80-seitigen Bericht vor, wie ein solches soziales Klassifizierungssystem ausgestaltet werden könnte. Ziel ist es - analog zur Umwelt-Taxonomie - genau zu definieren, was eine soziale Investition ist und was nicht und entsprechende Berichtspflichten für EU-Unternehmen einzuführen. (BöZ)

CYBERSICHERHEIT - Im Bund ist nach Angaben der Bundesregierung derzeit jede sechste von Stelle für IT-Sicherheit im Kampf gegen Cyberangriffe trotz seit Jahren wachsender Bedrohungslage unbesetzt. Laut einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linke-Fraktion, fehlen derzeit 600 Fachkräfte für die 3.600 Stellen für IT-Sicherheit im Bereich der verschiedenen Bundesministerien, wie die Augsburger Allgemeine aus dem ihr vorliegenden Schreiben berichtet. Im Bereich des Bundesinnenministeriums, zu dem das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gehört, ist sogar fünfte Stelle unbesetzt. (Augsburger Allgemeine)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/brb

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2022 00:56 ET (05:56 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.