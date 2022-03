Die Einmonats-Risikoumkehr (RR) für Silber (XAG/USD) stieg zum Ende der nordamerikanischen Sitzung am Montag auf Monatsbasis so stark an wie seit Oktober 2021 nicht mehr, wie aus den Optionsmarktdaten von Reuters hervorgeht. Das bedeutet, dass der RR-Wert für die jüngste Monatszählung bei 1,075 lag, dem höchsten Wert seit Oktober 2021. Die Preisentwicklung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...