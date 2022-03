DJ MÄRKTE Asien/Lage an den Finanzmärkten beruhigt sich

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--An den asiatischen Finanz- und Aktienmärkten zeigt sich am Dienstag trotz des andauernden Krieges in der Ukraine eine gewisse Stabilisierung. Händler sprechen davon, dass der Krieg etwas an Belastungsmomentum verliert. Die Volatilität als Zeichen der Verunsicherung sinkt, der Ölpreis wird wieder unter der Marke von 100 US-Dollar gehandelt und auch der Fluchthafen Gold kommt leicht von den jüngsten Hochs zurück. Die Waffenstillstandsgespräche zwischen den russischen Invasoren und der Ukraine sind zwar ohne Ergebnis geblieben, immerhin will man aber in Kontakt bleiben.

Trotz der harten und zum Teil bereits wirkenden Sanktionen gegen Russland, zeigt man sich an den asiatischen Märkten aber auch erleichtert, dass es derzeit keine noch schärferen Schritte gegen Russland gibt. Der Markt schaue mehr auf die Sanktionen als auf den eigentlichen Krieg, sagt ein Händler. Und die Sanktionen seien nun weitgehend eingepreist, auch wenn die weitere Entwicklung von Rohstoff- und Energiepreisen Grund zur Sorge gebe.

HSI dreht ins Minus

In China bewegen sich die Aktienmärkte nur moderat: Schanghai liegt ganz knapp im Plus, in Hongkong dreht der HSI ins Minus und zeigt sich leichter. Die Analysten von Guosheng Securities sehen kurzfristig weiteres Erholungspotenzial, denn die meisten geopolitischen und externen Faktoren wirkten eingepreist. Der Boden sei wohl erreicht. Im Vorfeld des Nationalen Volkskongress liefen Aktien meist gut, dieser beginne am Wochenende, heißt es weiter.

In Hongkong bleibt die Verunsicherung mit dem Ukraine-Krieg spürbar, die Volatilität entsprechend höher. Die im chinesischen Kernland, heißt es im Handel. Gleichwohl werden schwache Immobiliendaten mit Argwohn verfolgt. Die Umsätze im chinesischen Immobiliensektor haben sich im Januar und Februar weiter abgeschwächt.

In Tokio steigt der Nikkei-225 um 1,3 Prozent - angeführt von Logistik- und Wehrtechnikwerten. Mitsui O.S.K. Lines klettern um 6,9 und Mitsubishi Heavy Industries um 5,2 Prozent, IHI ziehen um 6,4 Prozent an. Toyota Motor teilte mit, dass alle 14 Fabriken in Japan am Dienstag geschlossen würden, nachdem bei einem ihrer Zulieferer ein Problem mit dem Computersystem aufgetreten sei. Ein Toyota-Sprecher sagte, es sei nicht klar, wann die Werke wieder geöffnet werden. Die Titel büßen 0,3 Prozent ein.

In Australien hat der S&P/ASX-200 mit einem Aufschlag von 0,7 Prozent geschlossen. Die Notenbank hatte den Leitzins trotz des Inflationsdrucks auf dem Rekordtief gehalten. Der zinssensible Technologiesektor zog um 5,7 Prozent an. Die im ASX gelisteten Block-Papiere schossen um weitere 13 Prozent in die Höhe und bauten die Gewinne der vergangenen drei Sitzungen auf 51 Prozent aus. Der US-Bezahlriese hatte positive Quartalszahlen vorgelegt. Der Sektor liegt 2022 noch immer 20 Prozent hinten.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.096,50 +0,7% -4,7% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 26.878,69 +1,3% -8,0% 07:00 Kospi (Seoul) Feiertag Schanghai-Comp. 3.471,32 +0,3% -4,6% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.651,72 -0,3% -2,6% 09:00 Straits-Times (Sing.) 3.268,60 +0,8% +5,5% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.602,69 -0,3% +1,5% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 10:32h % YTD EUR/USD 1,1198 -0,2% 1,1220 1,1172 -1,5% EUR/JPY 128,85 -0,2% 129,04 129,08 -1,6% EUR/GBP 0,8344 -0,2% 0,8359 0,8354 -0,7% GBP/USD 1,3421 -0,0% 1,3422 1,3370 -0,8% USD/JPY 115,05 +0,0% 115,01 115,57 -0,1% USD/KRW 1.199,83 -0,1% 1.201,17 1.202,37 +0,9% USD/CNY 6,3124 +0,0% 6,3093 6,3092 -0,7% USD/CNH 6,3153 +0,0% 6,3130 6,3137 -0,6% USD/HKD 7,8140 -0,0% 7,8141 7,8143 +0,2% AUD/USD 0,7265 +0,1% 0,7261 0,7200 +0,1% NZD/USD 0,6765 -0,1% 0,6771 0,6714 -0,9% Bitcoin BTC/USD 43.234,01 +0,2% 43.134,96 38.282,28 -6,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 96,67 95,72 +1,0% 0,95 +29,9% Brent/ICE 99,11 97,97 +1,2% 1,14 +27,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.907,32 1.909,02 -0,1% -1,70 +4,3% Silber (Spot) 24,42 24,41 +0,0% +0,01 +4,7% Platin (Spot) 1.049,28 1.047,95 +0,1% +1,33 +8,1% Kupfer-Future 4,49 4,44 +1,0% +0,05 +0,6% ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/smh

(END) Dow Jones Newswires

March 01, 2022 01:12 ET (06:12 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.