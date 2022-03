In 3 Sätzen T. Rowe hat seine vierteljährliche Dividende im Februar um 11 % auf 1,20 US-Dollar pro Aktie erhöht. T. Rowe ist ein Dividendenaristokrat, der seine Dividende seit 36 Jahren in Folge erhöht hat. Das Unternehmen hat eine operative Marge von 48 %. Technologieunternehmen sind nicht die Einzigen, die den jüngsten Ausverkauf am Markt zu spüren bekommen. Auch andere Branchen sind davon betroffen, darunter Vermögensverwalter. Vermögensverwalter erzielen bei steigenden Aktienmärkten gute Ergebnisse, ...

