FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG: In Südkorea bleiben die Börsen wegen des Feiertages "Tag der Unabhängigkeitsbewegung" geschlossen.

TAGESTHEMA

UKRAINE-KRIEG

- Am Montag aufgenommene Satellitenbilder zeigen einen 60 Kilometer langen russischen Militärkonvoi nordwestlich der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Der Konvoi "erstreckt sich von der Umgebung des Antonow-Flughafens (etwa 25 Kilometer vom Zentrum Kiews entfernt) im Süden bis zur Umgebung von Prybirsk" im Norden, teilte das US-Satellitenbildunternehmen Maxar am Montagabend in einer E-Mail mit.

- Die EU hat ihre Sanktionen gegen russische Oligarchen und weitere Personen aus dem Umfeld von Präsident Putin in Kraft gesetzt.

- Die Europäer und ihre Verbündeten sind bereit zu weiteren Sanktionen gegen Russland wegen des Einmarschs in der Ukraine. Das teilte die französische Präsidentschaft nach einer Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Italien, Polen, Rumänien, den USA, Kanada und Japan sowie Vertretern der EU und der Nato mit.

- Der ukrainische Botschafter in Deutschland Andrij Melnyk hat eine mögliche Verhandlungslösung zur Beilegung des Ukrainekriegs skizziert. Die Krim und der Donbass müssten dabei auf jeden Fall Teil der Ukraine bleiben, forderte Melnyk im TV-Sender Welt.

- Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges hat die Türkei eine Durchfahrt von Kriegsschiffen durch die Meerengen Bosporus und Dardanellen verboten.

- Ungarn will die Lieferung von Waffen für die Ukraine über sein Staatsgebiet nicht zulassen. "Wir werden den Transport tödlicher Waffen über ungarisches Gebiet nicht gestatten", schrieb Außenminister Peter Szijjarto auf Facebook. Die Militärtransporte könnten "leicht zum Angriffsziel" werden, fügte der Minister hinzu.

- Großbritannien hat als Reaktion auf Russlands Invasion in der Ukraine alle Seehäfen für Schiffe unter russischer Flagge gesperrt.

- Nach Deutschland hat auch die finnische Regierung in einer "historischen Entscheidung" Waffenlieferungen für die Ukraine beschlossen.

- Zahlreiche Internetkonzerne schränken angesichts von Desinformationsvorwürfen im Ukrainekrieg die Verbreitung russischer Staatsmedien ein. Facebook-Muttergesellschaft Meta kündigte am Montag an, den Zugang zu RT und Sputnik in der Europäischen Union zu beschränken. Zuvor hatte Twitter angekündigt, Nachrichten mit Verbindungen zu russischen, dem Staat nahestehenden Medien mit Warnhinweisen zu versehen.

- Die Teilnehmer der Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine kehren nach Angaben der Delegation aus Kiew zu Beratungen in ihre Heimatländer zurück. Beide Seiten hätten eine Reihe Themen festgelegt, zu denen es Gesprächsbedarf gebe, und hätten eine zweite Gesprächsrunde vereinbart, teilte der ukrainische Unterhändler Mychailo Podoljak mit.

- Die für Energie zuständigen Ministerinnen und Minister der EU-Mitgliedstaaten sind zu Beratungen über eine Anfrage der Ukraine zum Anschluss an das Stromnetz der EU zusammengekommen.

- Die US-Weltraumagentur Nasa bereitet angesichts des Ukraine-Kriegs Notfallpläne für den Fall vor, dass Russland die Zusammenarbeit bei der Internationalen Raumstation (ISS) einstellt.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

BAYER (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie in Euro):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz Konzern 10.466 +5% 17 9.995 - Pharmaceuticals 4.634 +4% 15 4.476 - Consumer Health 1.381 +10% 15 1.250 - Crop Science 4.393 +5% 15 4.176 EBITDA bereinigt Konzern 2.394 +0,1% 17 2.392 - Pharmaceuticals 1.478 -4% 14 1.539 - Consumer Health 313 +21% 14 259 - Crop Science 701 +18% 14 594 Ergebnis nach Steuern/Dritten 731 +90% 15 385 Ergebnis je Aktie Core 1,05 -20% 17 1,32

BEIERSDORF (8:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz Konzern 7.604 +8% 10 7.025 Umsatz Consumer 6.142 +8% 2 5.700 Umsatz Tesa 1.503 +13% 2 1.325 Organisches Wachstum Konzern 9,3 -- 4 -5,7 Organisches Wachstum Comsumer 8,1 -- 3 -6,6 Organisches Wachstum Tesa 14,2 -- 3 -1,5 EBIT vor Sondereffekten 994 +10% 10 906 Ergebnis nach Steuern 669 +16% 9 577 Ergebnis nach Steuern/Dritten 665 +19% 8 560 Ergebnis je Aktie 3,06 +24% 11 2,47 Dividende je Aktie 0,70 -- 9 0,70

SYMRISE (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende je Aktie in Euro, organisches Wachstum in Prozent):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 3.803 +8% 23 3.521 Organisches Wachstum 9,3 -- 13 2,7 EBITDA 817 +10% 22 742 EBIT 561 +15% 21 488 Ergebnis nach Steuern 369 +20% 22 307 Ergebnis je Aktie 2,71 +19% 23 2,27 Dividende je Aktie 1,10 +13% 22 0,97

SCOUT24 (7:30)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das Gesamtjahr 2021 (Angaben in Millionen Euro, Ausnahme Ergebnis je Aktie und Dividende in Euro):

PROG PROG PROG GESAMTJAHR Gj21 ggVj Zahl Gj20 Umsatz 386 +9% 16 354 EBITDA* 220 +4% 12 212 Ergebnis nach Steuern 122 +20% 14 102 Ergebnis je Aktie 1,18 +18% 11 1,00 Dividende je Aktie 0,71 +1% 16 0,70

Weitere Termine:

08:00 IE/Flutter Entertainment plc, Jahresergebnis, Dublin

14:00 DE/Commerzbank AG, Capital Markets Day (virtuell)

14:00 NL/Stellantis NV, Vorstellung des langfristigen Strategieplans

17:40 DE/Alstria Office Reit-AG, Jahresergebnis, Hamburg

22:05 US/Salesforce.com Inc, Ergebnis 4Q, San Francisco

22:05 US/Hewlett Packard Enterprise Co, Ergebnis 1Q, Palo Alto

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 09:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,0 zuvor: 58,3 11:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+5,3% gg Vj zuvor: +1,6% gg Vm/+4,8% gg Vj - FR 09:50 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,6 1. Veröff.: 57,6 zuvor: 55,5 - DE 09:55 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,5 1. Veröff.: 58,5 zuvor: 59,8 - EU 10:00 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 58,4 1. Veröff.: 58,4 zuvor: 58,7 - GB 10:30 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,3 1. Veröff.: 57,3 zuvor: 57,3 - DE 14:00 Verbraucherpreise Februar (vorläufig) PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+5,1% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vm/+4,9% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,9% gg Vm/+5,1% gg Vj - US 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit Februar (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 57,5 1. Veröff.: 57,5 zuvor: 55,5 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe Februar PROGNOSE: 58,0 Punkte zuvor: 57,6 Punkte 16:00 Bauausgaben Januar PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: +0,2% gg Vm

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 14.386,00 +0,8% E-Mini-Future S&P-500 4.374,00 +0,1% E-Mini-Future Nsdq-100 14.229,75 +0,0% Nikkei-225 26.844,72 +1,2% Schanghai-Composite 3.476,44 +0,4% +/- Ticks Bund -Future 167,50 -39 Montag: INDEX Schluss +/- DAX 14.461,02 -0,7% DAX-Future 14.275,00 -2,5% XDAX 14.283,19 -2,5% MDAX 31.873,35 +0,2% TecDAX 3.236,39 +1,4% EuroStoxx50 3.924,23 -1,2% Stoxx50 3.642,44 -0,5% Dow-Jones 33.892,60 -0,5% S&P-500-Index 4.373,94 -0,2% Nasdaq-Comp. 13.751,40 +0,4% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 167,89 +171

FINANZMÄRKTE

EUROPA

