Der Hersteller von Duftstoffen, Aromen und anderen Lebensmittelzusätzen hat im vergangenen Jahr von guten Geschäften rund um Heimtiernahrung sowie der Wiederbelebung des Reiseverkehrs profitiert. Hinzu kommt der zunehmende Außerhaus-Verzehr, was die Nachfrage nach Zusätzen für Getränke antrieb. Dem gegenüber standen aber hohe Kosten für Energie und Rohstoffe. Der Umsatz stieg 2021 im Jahresvergleich um 8,7 % auf 3,83 Mrd. Euro. Der operative Gewinn (Ebitda) legte um 9,6 % auf 814 Mio. Euro zu, was einer Marge von 21,3 % entsprach. Den Überschuss steigerte SYMRISE um 68 Mio. auf 375 Mio. Euro. Die Dividende soll von 0,97 auf 1,02 Euro je Aktie steigen. Für 2022 strebt SYMRISE ein Umsatzwachstum von 5 bis 7 % sowie eine operative Gewinnmarge um die 21 % an.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: www.facebook.com/bernecker.info

SYMRISE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de