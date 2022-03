The following instruments on XETRA do have their first trading 01.03.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 01.03.2022Aktien1 CA49836K1021 Kiwetinohk Energy Corp.2 US10576N1028 Braze Inc.3 GB00BMC3RJ87 Sareum Holdings PLC4 CY0109992111 EPH European Property Holdings Plc5 US74584P3010 Pulmatrix Inc.6 CA73044W3021 POET Technologies Inc.Anleihen/ETF1 XS2432310436 Food Service Project S.A.2 XS2432286974 Food Service Project S.A.3 AU3CB0286763 National Australia Bank Ltd.4 AU3CB0286789 National Australia Bank Ltd.5 PL0000114393 Polen, Republik6 US89681LAA08 Triton Container International Ltd.7 AT0000A2VHJ8 Erste Group Bank AG8 AT0000A2VHK6 Erste Group Bank AG9 XS2434801325 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)10 XS2444841584 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)11 XS2423459242 CDBL Funding 212 XS2449907463 FAB Sukuk Co. Ltd.13 NL0015000RP1 Niederlande, Königreich der14 US20826FAT30 ConocoPhillips Company15 IE000YKE1AQ5 CSIF (IE) MSCI USA Tech 125 ESG Universal Blue UCITS ETF