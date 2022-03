Düsselfdorf, Växjö (ots) -Ab dem 01. März können Käufer und Verkäufer sich auf blinto.de registrieren, um weitere Informationen über das Unternehmen und seine Dienstleistungen zu erhalten.Sowohl mobil per App als auch klassisch per Rechner ist der Kauf und / oder Verkauf von Maschinen bei Blinto möglich. Dabei legt Blinto größten Wert auf die Unterstützung seiner Kunden durch einen flächendeckenden professionellen Außendienst sowie eine sichere und erprobte IT-Infrastruktur.Seit der Gründung im Oktober 2018 ist Blinto eine der am schnellsten wachsenden Plattformen Europas. Dabei liegt der Fokus auf Bau- und Landmaschinen, ergänzt um Nutzfahrzeuge und Anbauteile. Aufgrund des rasanten Wachstums in Skandinavien sowie stetig wachsender Nachfrage aus anderen europäischen Märkten hat Blinto sich entschlossen, seine erste Tochterfirma in Deutschland zu gründen. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich in Düsseldorf, wobei ein deutschlandweiter Außendienst den Kunden zur Verfügung stehen wird."Die Plattform ist auf verschiedene Märkte skalierbar und ermöglicht uns, schrittweise eine Expansion in Europa auf effektive Weise zu vollziehen", sagt Richard Nilsson der CEO von Blinto.Das selbstentwickelte Back-End System ist flexibel und darauf ausgerichtet, diversen Anforderungen gerecht zu werden wie verschiedenen Sprachen, Währungen, lokalen Steuern usw. Selbstverständlich genügt es höchsten IT-Sicherheits-Standards bei Transaktionen von Käufern und Verkäufern.Die zentrale Lage Deutschlands im Herzen Europas sowie die Tatsache, dass die D/A/CH Region über die größte Maschinen-Population in Europa verfügt, waren wesentliche Schlüsselfaktoren für die Gründung der Blinto GmbH. Natürlich spielte Deutschlands Export-Stärke im Maschinen-Handel sowie die Überlegung, Transport-Wege für Käufer und Verkäufer weiter zu verkürzen, eine Rolle.Mit der Gewinnung von Matthias Ressel als Country Manager wird die Gesellschaft am 01. März den operativen Betrieb aufnehmen. "Als ich die Möglichkeiten sah, welche sich für Blinto bieten, war ich direkt überzeugt. Nicht nur das exponentielle Wachstum in Schweden, sondern vor allem das enorme Potential der D/A/CH Region sprechen für einen Erfolg und rasantes Wachstum". Matthias Ressel verfügt über eine mehr als 10jährige Erfahrung beim kanadischen Weltmarkt-Führer für Auktionen der Bau- und Landmaschinen-Branche. Er besitzt ein breites Knowhow des Marktes, ist gut vernetzt und mit den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der D/A/CH Region vertraut.In Hinblick auf weiteres angestrebtes internationales Wachstum äußert sich CEO Richard Nilsson wie folgt: "Auch wenn unsere Strategie weiteres Wachstum ausdrücklich vorsieht, so soll dies nachhaltig sein und vor allem die Kundenzufriedenheit und Qualität unserer Dienstleistung berücksichtigen."Über Blinto.deBlinto.de ermöglicht seinen Kunden durch die Teilnahme an seinen Auktionen, Bau- und Landmaschinen einfach an neue Besitzer zu verkaufen. Dabei bieten wir Käufern wie Verkäufern bestmöglichen persönlichen Service in Verbindung mit einer erstklassigen Online-Plattform. Alle auf Blinto.de gelisteten Objekte werden durch unsere lokalen Mitarbeiter sorgfältig in Augenschein genommen und detailliert beschrieben.Pressekontakt:Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:Richard Nilsson, CEOM: +46 470 57 59 01Matthias Ressel, Country ManagerM: +49 0171 3394153E: Matthias.ressel@blinto.deOriginal-Content von: Blinto, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161741/5158941