HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf zeigt sich für das neue Geschäftsjahr wegen anhaltender Unsicherheiten zurückhaltend. So dürfte der Umsatz im mittleren einstelligen Prozentbereich zulegen, teilte das für seine Kernmarke Nivea bekannte Unternehmen am Dienstag in Hamburg mit. Damit würde sich das Wachstum im Vergleich zum Vorjahr abschwächen, als die Erlöse um 8,6 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro stiegen. Das Wachstum aus eigener Kraft hatte bei 9,7 Prozent gelegen. Die bereinigte Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit) sieht Beiersdorf für 2022 auf dem Vorjahresniveau von 13 Prozent.

Im vergangenen Jahr stieg das bereinigte Ebit um 9,6 Prozent auf 993 Millionen Euro. Unter dem Strich erzielte Beiersdorf ein bereinigtes Ergebnis nach Steuern von 699 Millionen Euro, knapp zehn Prozent mehr als im Vorjahr. Seinen Aktionären will Beiersdorf eine unveränderte Dividende von 0,70 Euro je Aktie zahlen./nas/jha/