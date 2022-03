Mit heutigem Tag sind die Aktien der Pierer Mobility (KTM, Husqvarna ..) im prime market der Wiener Börse handelbar. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 2,7 Mrd. Euro reiht sich Pierer Mobility unter den größten Unternehmen der Wiener Börse ein. Im Segment prime market sind nun 39 Unternehmen gelistet. Baader Bank betreut die Aktie im fortlaufenden Handel. "Mit diesem Schritt soll dem großen Interesse von Investorinnen und Investoren im In- und Ausland - insbesondere in Österreich - begegnet werden. Außerdem möchten wir damit unserem Heimatmarkt und der Wiener Börse ein Zeichen unseres Commitments zum österreichischen Kapitalmarkt setzen", so Pierer Mobility-CEO Stefan Pierer. Die bisher im global market ...

