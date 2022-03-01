DZ BANK SENKT ERICSSON AUF 'HALTEN' (KAUFEN) - FAIRER WERT 91,50 (129,00) SEKJPMORGAN SENKT COFINIMMO AUF 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - ZIEL 145 (155) EURJPMORGAN HEBT ITM POWER AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 470 (410) PENCEJPMORGAN HEBT MONDI PLC AUF 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - ZIEL 2122 (2000) PENCEJPMORGAN HEBT ZIEL FÜR NEL ASA AUF 11,40 (10,00) NOK - 'UNDERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR SAINT-GOBAIN AUF 87 (82) EUR - 'OVERWEIGHT'UBS SENKT ZIEL FÜR AMADEUS IT AUF 67 (69) EUR - 'BUY' JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 76,50 (80) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR KNORR-BREMSE AUF 92 (102) EUR - 'NEUTRAL'MORGAN STANLEY HEBT SYMRISE AUF 'EQUAL-WEIGHT' (UNDERWEIGHT) - HEBT KURSZIEL AUF 106 (105) EURUBS SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 58 (64) EUR - 'NEUTRAL'JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR MEDIA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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