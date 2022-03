Der Ukraine-Crash rüttelt die Börse wach. Als hätte die Finanzwelt nicht schon genug Probleme. Nach der Pandemie kam die Zinsangst. Und plötzlich taumelt die Welt in einen Krieg hinein. Die Diskussion über geeignete Investitionen in Kriegszeiten ist mehr als zynisch. An Tod und Zerstörung möchte ich auf keinen Fall verdienen. Doch beim Thema Cybersecurity mache ich eine Ausnahme. Denn hier ist der Kampf in erster Linie virtuell. Zudem sind die Produkte und Dienstleistungen in diesem Sektor zum allergrößten ...

