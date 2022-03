Zusammenfassung:

MEF-zertifizierte Lösung nutzt ADVA Ensemble Activator-Software auf Edgecore-Plattform für offene Mobilfunknetze

Die Zertifizierung bestätigt den Mehrwert disaggregierter Netzbetriebssysteme für offene, zukunftssichere Infrastrukturen

Der von TIP entwickelte DCSG-Netzknoten ermöglicht MNOs eine herstellerneutrale Implementierung der Netze unter Verwendung der besten Technologie

ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass sein Carrier-Grade-Netzbetriebssystem (Network Operating System, NOS) Ensemble Activator jetzt als wesentlicher Bestandteil einer disaggregierten Lösung MEF 3.0-zertifiziert ist. Während diese Zertifizierung bei konventionellen Hardware-Produkten weit verbreitet ist, erhält Ensemble Activator von ADVA als branchenweit erste Software-Lösung eine MEF 3.0-Zertifizierung. Diese Bestätigung zeigt, dass ein disaggregiertes Multi-Vendor-Produkt die anspruchsvollsten Standards der Branche erfüllen kann, und unterstreicht den Stellenwert offener Systemkomponenten und Software-definierter Netze (Software-Defined Networking, SDN) für zukünftige Mobilfunkdienste. Die zertifizierte Lösung verwendet den Ensemble Activator, der im Rahmen des Telecom Infra Project (TIP) speziell für White Boxes entwickelt wurde und auf Edgecores innovativem, offenem Netzknoten für mobile Anwendungen (Disaggregated Cell Site Gateway, DCSG) betrieben wird.

"Die MEF 3.0-Zertifizierung unseres Netzbetriebssystems Ensemble Activator erlaubt Mobilfunknetzbetreibern (Mobile Network Operators, MNOs) die Vorteile einer Trennung der Software von der Hardware zu nutzen. Unsere Lösung bringt ein noch nie dagewesenes Maß an Skalierbarkeit, Effizienz und Flexibilität in große, herstellerneutrale Kommunikationsnetze," sagte Mike Heffner, GM bei Edge Cloud, ADVA. "Unser MEF-konformes Betriebssystem wird weltweit die digitale Transformation der Mobilfunknetze beschleunigen. Es genügt den anspruchsvollsten Industriestandards und ermöglicht damit den Betreibern von Mobilfunknetzen eine risikolose Umsetzung ihrer Disaggregations- und Diversifizierungsprojekte."

Die MEF-Zertifizierung ist die branchenweit anerkannteste Referenz zur Sicherstellung einer Interoperabilität in Carrier-Ethernet-Netzen. Um den MEF 3.0-Zertifizierungsstatus zu erhalten, wurde die gemeinsame, offene Lösung von ADVA und Edgecore einer umfangreichen Reihe strenger Tests unterzogen, bei denen unter extremen Betriebsbedingungen ein Höchstmaß an Leistung nachgewiesen werden musste. Die DCSG-Spezifikation wurde von eine Gruppe führender Netzbetreiber innerhalb der TIP-Projektgruppe Open Optical Packet Transport (OOPT) entwickelt. Dies ist eines der ersten Projekte zur Einführung offener, disaggregierter Hardware und Software in die Transportinfrastruktur von Kommunikationsnetzen. Darüber hinaus verfügt das ADVAs NOS nun über ein TIP Compliance Ribbon für DCSG und ist damit an der TIP-Börse vertreten, die Service Providern die Bewertung von Technologielösungen und -partnern erleichtert.

"Die heutige Ankündigung ist ein wichtiger Meilenstein für disaggregierte, herstellerneutrale Netzlösungen. Sie beweist, dass offene und disaggregierte Lösungen auch für den Einsatz in sehr anspruchsvollen Netzanwendungen ausreichend robust, effizient und skalierbar sind," kommentierte Heimdall Siao, President bei Edgecore Networks. "Edgecores robuste DCSG-Plattform mit ADVAs Ensemble Activator ermöglicht Mobilfunkbetreibern ihre Infrastruktur zur Anbindung von Mobilfunkstandorten schnell auf Schnittstellen mit Datenraten von 25Gbit/s und 100Gbit/s zu erweitern. Die Lösung bietet ein sehr präzises Timing, das auch strengsten Anforderungen von 5G-Mobilfunknetzen genügt. Mit diesem disaggregierten Ansatz können MNOs ihre Netzinfrastruktur besser steuern und überwachen, um damit die Betriebskosten über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu minimieren. Unsere gemeinsame Lösung erfüllt die TIP-Spezifikationen und trägt nun auch das MEF 3.0-Gütesiegel. Mobilfunknetzbetreiber können jetzt ihre Infrastruktur modernisieren und sich gleichzeitig aus der Beschränkung auf einen einzigen Zulieferer lösen. Unsere offenen, disaggregierten Lösungen bieten viele Vorteile und neue Möglichkeiten."

"Die heutige Nachricht unterstreicht, wie wichtig eine enge Zusammenarbeit ist, um zuverlässige Interoperabilität zu erreichen. Sie zeigt auch, wie die Arbeit der TIP-Community die Technologielandschaft umgestaltet. Mit der MEF 3.0-Zertifizierung ermöglicht der DCSG-Netzknoten von ADVA und Edgecore vielen MNOs, die Vorteile von Offenheit und Disaggregation zu nutzen. Sie können damit ihre Kosten senken, ihre Innovationskraft steigern und die Qualität ihrer Verbindungsdienste verbessern," sagte Diego Mari Moreton, Manager Connectivity Technologies and Ecosystems bei Meta and Leiter der TIP OOPT Projektgruppe. "Diese Lösung erfüllt nachweislich die Anforderungen der anspruchsvollsten Mobilfunknetze. Sie zeigt, dass MNOs die Vorteile der Disaggregation ohne Leistungseinbußen nutzen können, und ebnet den Weg für die großflächige Einführung von 5G-Diensten."

Über ADVA

Innovation und der Ansporn, unsere Kunden erfolgreich zu machen, bilden das Fundament von ADVA. Unsere Technologie liefert die Grundlage für eine digitale Zukunft und macht Kommunikationsnetze auf der ganzen Welt leistungsfähiger. Wir entwickeln fortschrittliche Hardware- und Software-Lösungen, die richtungsweisend für die Branche sind und neue Geschäftsmöglichkeiten schaffen. Unsere offene Übertragungstechnik ermöglicht unseren Kunden, die für die heutige Gesellschaft lebenswichtigen Cloud- und Mobilfunkdienste bereitzustellen und neue, innovative Dienste zu schaffen. Gemeinsam bauen wir eine vernetzte und nachhaltige Zukunft. Weiterführende Informationen über unsere Produkte und unser Team finden Sie unter www.adva.com.

