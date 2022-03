Der Aktienkurs von Block Inc. (WKN: A143D6) befindet sich seit der Bilanzpräsentation (wir berichteten) in einem steilen Aufwärtstrend. In den drei Handelstagen seit Donnerstag legte die Aktie von 82,72 auf 131,95 US$ zu - unglaubliche +60%. Können Anleger trotzdem jetzt noch auf den unter Volldampf fahrenden Zug aufspringen? Block (ehemalig Square) mit Sitz in San Francisco ist ein Anbieter von Finanzdienstleistungen und Mobile-Payment. Unternehmenslenker ...

