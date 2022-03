Bonn (www.anleihencheck.de) - Die Eskalation des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine sowie der Einmarsch der russischen Streitkräfte machen den Inflationsausblick komplizierter und ließen die Unsicherheit wachsen, so die Analysten von Postbank Research.Die diese Woche veröffentlichten Verbraucherpreisinflationswerte für Februar dürften der jüngsten Entwicklung der Krise noch nicht Rechnung tragen und sich dadurch im Vergleich zum Januar nicht bedeutend verändern (Verbraucherpreisinflation im Jahresvergleich 5,1%, Kernrate 2,4%). Man habe erwartet, dass Effekte, die die Kosten vorübergehend in die Höhe treiben würde, z. B. Pandemie-bedingte Lieferkettenstörungen oder administrative Preiserhöhungen, schon in Kürze allmählich abflauen würden. Jetzt sei es jedoch wahrscheinlich, dass der Kostendruck in der Eurozone aufgrund der stark steigenden Energiepreise wieder zunehme. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...