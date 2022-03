Weitere Videos findet Ihr unter: https://deraktionaer.tv Der deutsche Leitindex ist mit Verlusten in die neue Handelswoche gestartet. Im Tief lag der DAX knapp über der Marke von 14.100 Punkten. Davon konnte er sich im weiteren Verlauf entfernen. Am Ende notierte der DAX 0,7 Prozent tiefer bei 14.461 Zählern. Marktidee: Jenoptik Jenoptik hat sich ehrgeizige Ziele für die Zukunft gesetzt. In den kommenden Jahren will der Konzern beim Umsatz die Milliardengrenze durchbrechen. Die Aktie befand sich zuletzt im Korrekturmodus. Seit vergangener Woche zeigt die Tendenz wieder nach oben. Gestern eroberte der Kurs die 200-Tage-Linie und eine andere wichtige Marke zurück. Jetzt rückt die nächste Hürde in den Fokus.