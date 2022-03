Basel, Schweiz, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Ascensia Diabetes Care, ein führender Anbieter von Lösungen für die Diabetesversorgung, stellt ab 1. März 2022 die Eversense NOW App zur kontinuierlichen Glukosemessung (Continuous Glucose Monitoring, CGM) auch für Android-Nutzer zur Verfügung. Mit dieser Markteinführung genießen Eversense Anwender ihr selbstbestimmtes Leben in der Gewissheit, dass ihre Freunde und ihre Familie mit der Eversense NOW App nie weit weg sind.Echtzeit-Glukosedaten und Warnmeldungen mit Freunden und Familie teilenAscensia vertreibt mit Eversense in der Schweiz das weltweit erste und einzige System zur kontinuierlichen Langzeit-Glukosemessung, das vom Medizintechnikunternehmen Senseonics entwickelt wurde. Mit der Eversense NOW App können Eversense-Nutzer ihre Echtzeit-Glukosedaten aus der Ferne mit Familie und Freunden teilen: Bis zu fünf Personen können etwa alle fünf Minuten aktualisierte Messwerte erhalten und aktuelle Trends oder Warnmeldungen einsehen.Teilen der eigenen Glukosewerte mit Familie und Freunden wird immer beliebter"Das Teilen der eigenen Glukosewerte mit Familie und Freunden war noch nie so beliebt wie in den letzten zwei Jahren, da diese Tools den Anwendern und ihrem Umfeld zusätzliche Sicherheit bieten", erklärt René Buisman, Geschäftsführer Ascensia Diabetes Care Schweiz & Österreich."Der Umgang mit Diabetes erfordert eine kontinuierliche Überwachung der Glukosewerte und eine darauf basierte Entscheidungsfindung. Die Eversense NOW App macht es für Freunde und Familie einfacher, an diesem Prozess teilzuhaben. Ein gut informiertes Unterstützernetzwerk kann die Belastung für Menschen mit Diabetes verringern und wir freuen uns, diese nützliche App allen Eversense-Anwendern nun auch für Android zur Verfügung stellen zu können", führt er weiter aus.Die Eversense NOW App ist ab sofort sowohl für Apple- als auch für Android-Geräte verfügbar und über den Apple App Store und den Google Play Store als Download verfügbar.Mehr Informationen zum Eversense XL-System erhalten Sie im Internet unter: www.ascensia-diabetes.ch oder beim Ascensia Diabetes Care Service unter der E-Mail eversense.ch@ascensia.com sowie der Service-Hotline 061 544 79 90Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpgPressekontakt:Timothy.Stamper@ascensia.com,+44 (0)7779436698Original-Content von: Ascensia Diabetes Care, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100061107/100885741