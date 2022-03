Die Aktie von Rheinmetall ist zuletzt kräftig gestiegen. Am Montag notierte sie zeitweise sogar bei 180 Euro, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten. Am heutigen Dienstag liegt die Aktie auf der Handelsplattform Tradegate am frühen Vormittag 0,8 Prozent im Minus bei 138,55 Euro.Das Geld werde mit dem Bundeshaushalt 2022 bereitgestellt, kündigte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag im Bundestag an. Zugleich sagte er zu, Deutschland werde "von nun an - Jahr für Jahr - mehr als zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...