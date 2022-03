Nürnberg (ots) -Neues Jahr, neue App und noch viel mehr Möglichkeiten - die NORMA Connect-App macht sich fit für die Zukunft und steht ab sofort für iOS- und Android-Nutzer zur Verfügung. Allen voran haben Kundinnen und Kunden des Prepaid-Mobilfunkangebots von NORMA jetzt noch mehr Überblick über alle wichtigen Informationen rund um den Vertrag sowie den Verbrauch von Datenvolumen und Sprechminuten. Für noch mehr Kostenkontrolle sind diese nun unkompliziert in der App sichtbar - und das übersichtlich aufgeteilt in die einzelnen Kategorien.Ein weiteres praktisches Feature der neuen NORMA Connect-App: Kundinnen und Kunden haben die Möglichkeit, innerhalb der App problemlos die Tarife zu wechseln. Egal, ob sie eher wenig Datenvolumen verbrauchen, oder gerne und viel auf dem Handy surfen - Prepaid-Fans finden hier eine passende und kostengünstige Auswahl. Kurzum: Die Angebote richten sich nach dem Kundenwunsch - und nicht umgekehrt. Auch Tarifoptionen wie ein höheres Datenvolumen lassen sich jederzeit hinzubuchen.Neue Features bieten besseren ÜberblickDie neue App-Version hält noch weitere Features bereit, die das Handyvergnügen nutzerfreundlicher und komfortabler machen. Wer beispielsweise sein Guthaben aufladen möchte, kann den Wunschbetrag direkt in die App eingeben und diesen als einmalige oder automatisch wiederkehrende Aufladung einstellen. So lässt sich schon vor Beginn des neuen Abrechnungszeitraums genau im Auge behalten, ob das aktuelle Guthaben noch ausreicht, um den Tarif zu verlängern. Damit ist NORMA Connect gleichermaßen für Kinder und Erwachsene, Handy-Einsteiger und Vielsurfer geeignet. Und natürlich gilt: Die Nutzerinnen und Nutzer können sich auch weiterhin über beste D-Netz-Qualität zu günstigen NORMA-Preisen freuen. Das bedeutet: Mehr Flexibilität, mehr Netz und mehr fürs Geld.Die kostenlose App ist für das Android-Betriebssystem ab Version Android 5 (Lollipop) und für das Betriebssystem iOS ab iOS 9 erhältlich. Alle weiteren Informationen zu NORMA Connect unter https://www.norma-connect.de/serviceapp.Über NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/5159002