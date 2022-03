Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf (ISIN: DE0005200000) will seinen Aktionären eine unveränderte Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen. Beim derzeitigen Kursniveau von 93,60 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite damit bei 0,75 Prozent. Seit dem Jahr 2009 liegt die Dividende bei 0,70 Euro. Die Hauptversammlung soll am 14. April 2022 stattfinden. Der Konzernumsatz der im DAX gelisteten Beiersdorf AG lag im Geschäftsjahr ...

