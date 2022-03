DGAP-News: Fast Finance 24 Holding AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

Fast Finance 24 Holding AG: Fast Finance Pay Corp. mit erfolgreicher Bilanz für 2021



01.03.2022 / 09:39

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Fast Finance Pay Corp. mit erfolgreicher Bilanz für 2021

Fast Finance 24 Holding AG: Fast Finance Pay Corp. setzt die positive Umsatzentwicklung im zweiten Halbjahr 2021 fort und blickt insgesamt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2021 zurück

Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) kann mit dem Jahresabschluss 2021 der Fast Finance Pay Corp. (derzeit noch unter dem Namen Standard Vape Corporation (SVAP) am OTC Markets zu finden) die erfolgreiche Einbringung der beiden Tochtergesellschaften FF24 Merchant Services GmbH ("ff24 Payments") und FF24 Ventures GmbH ("ff24 Pay") in die Fast Finance Pay Corp. bestätigen. Den Jahresabschluss finden Sie als PDF zum Download hier: https://ff24pay-corp.com/filings/

Im Jahr 2021 konnte die Fast Finance Pay Corp mit den Töchtern FF24 Merchant Services GmbH und FF24 Ventures GmbH Umsatzerlöse von rund 1,3 Mio. USD erwirtschaften (Vj. 195 TUSD).

Durch die Unterzeichnung der zweiseitigen DECTA Vereinbarung im November 2021 ist die FF24 Merchant Services GmbH (ff24 Payments) in der Lage, bargeldlose Zahlungen per Visa und Mastercard abzuwickeln. B2B Kunden von ff24 Payments können diese Bezahldienste ihren B2C Kunden in allen 27 europäischen Ländern anbieten. ff24 Payments ist ein Gateway-Anbieter für Online-Händler, die Online-Zahlungen für Einzelkäufe oder wiederkehrend als Abonnements von Kunden/Verbrauchern einziehen müssen. Das B2B Angebot von ff24 Payments richtet sich an große und kleine Online-Händler und Betreiber der wachsenden Anzahl von Websites, die ihr Einkommen aus den "Freemium"-Modellen beziehen. Die Vermarktung und Integration von ff24 Payments wurde 2021 in Deutschland mit großer Nachfrage gestartet, eine Erweiterung in alle 27 Länder der EU ist für 2022 geplant und befindet sich derzeit in der Umsetzung.

Die FF24 Ventures GmbH ("ff24 Pay") ist seit Dezember 2021 zugelassener Partner des britischen Finanzdienstleisters Railsbank. Railsbank bietet eine Open-Banking- und Compliance-Plattform als Dienstprogramm an, auf dem Finanzunternehmen verschiedene Finanzdienstleistungen, Funktionen oder Produkte aufbauen und verkaufen können. Das Angebot umfasst ein komplettes Finanzdienstleistungs-Backend, das Plattform, Konnektivität, Betrieb, Regulierung und Compliance beinhaltet. Die Railsbank fungiert weiterhin als Vermittler für die Erteilung einer Banklizenz an ff24 Pay als E-Geld-Institut ("EMI"). Der EMI-Status ermöglicht ff24 Pay die Bereitstellung eines breiteren Spektrums an Finanzdienstleistungen, welches alle Transaktionen mit E-Geld umfasst, die Ausgabe von E-Geld, Ausgabe von Zahlungskarten und anderer Zahlungsinstrumente sowie die Bereitstellung von E-Wallet-Diensten. ff24 Pay wird europäischen Kunden Banking-und Sofortüberweisungslösungen, IBAN-Konten, Debitkarten, Abwicklung mehrerer Währungen, SEPA-Überweisungen sowie wiederkehrende Zahlungen anbieten. Das Ziel bis Ende 2022 sind 10.000 Kunden in Europa und die erfolgreiche Etablierung von ff24 Pay als moderne und sichere Banking-Lösung. Die Partnerschaft mit Railsbank ist ein wichtiger Schritt auf diesem Weg.



Pressekontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com, www.fastfinance24.com/de/



Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf europäische Internet-Unternehmen mit globaler Ausrichtung. Zielsegmente sind die Bereiche Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT. Die Fast Finance 24 Holding AG ist permanent auf der Suche nach Ergänzungen zum bestehenden Portfolio, sei es durch neue Beteiligungen oder aber durch die Entwicklung neuer Geschäftsfelder, die dann von eigenen Tochtergesellschaften betrieben werden. Die FF24-Aktie ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse unter der Kennnummer (ISIN) DE000A1PG508 gelistet und wird an folgenden Börsen gehandelt: Frankfurt, Xetra, Berlin, München, Tradegate, OTC Markets USA.





01.03.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de