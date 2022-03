Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der Trading-Tipp des Tages ist diesmal der Solar Top 10 Index. Darin gebündelt sind zehn Solarkonzerne aus aller Welt. In den vergangenen Monaten hatte sich der Kurs eher schwach entwickelt. Jetzt ist allerdings neuer Schwung da. Maximilian Völkl vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR mit allen Einzelheiten zum Trading-Tipp des Tages. Mit welchem Produkt Sie von der zukünftigen Entwicklung des Wertes profitieren können, erfahren Sie in diesem Video. Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Maximilian Völkl hält Positionen an Encavis, die von einer etwaigen aus der Publikation resultierenden Kursentwicklung profitieren.