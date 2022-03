Was jetzt grün ist: Spekulation mit “Riesenhebel”! – Kommt da etwas wirklich Großes?

Anzeige / Werbung

Was ist da los!? Während der Gesamtmarkt gestern alles andere als rosig ausschaute, gab es parallel eine große "Auferstehung", die AnlegerInnen jetzt aufhorchen lassen sollte.

Wir glauben, dass ein jetziger Einstieg in diese Aktie so manche Verluste der jüngst heftigen Turbulenzen recht schnell wieder wettmachen könnte, kommt das, was wir vermuten. Gestern ging es ohne irgendeine Meldung an der Heimatbörse bereits um 11,11% nach oben…

Dieses Unternehmen ist jetzt ganz offensichtlich dabei, sich als potenzieller Marktführer in einer neuen Boombranche zu positionieren. Denn nach den jüngst erfolgten Forschungsdurchbrüchen führt wohl wirklich kein Weg mehr an dieses Unternehmen vorbei, und daher ist auch eine bereits sehr kurzfristige Übernahme jetzt wohl nicht mehr auszuschließen. Und selbst wenn vorerst keine Übernahme käme, sollte mittelfristig ohnehin eine Bewertungsanpassung an die bekannten Forschungsunternehmen der Psychedelikabranche erfolgen. Die an der Nasdaq notierte Compass Pathways gehört neben der kanadischen Mind Medicine derzeit zu den "billigsten" der etablierten Titel der Branche und ist aktuell dennoch über 20 Mal höher bewertet als Core One Labs. Übrigens zog auch der Kurs von Compass in den letzten Tagen wieder an.

Mit einem jüngst erfolgten Forschungsdurchbruch hätte die Aktie von Core One Labs letzte Woche in einem positiven Marktumfeld wahrscheinlich sowieso um mehrere hundert Prozent zugewinnen können. Vielleicht ist es bereits ein Mitbewerber der Branche, der jetzt ein Auge auf Core One Labs geworfen hat und das jüngst turbulente Marktumfeld für einen Einstieg in Core One Labs nutzt. Warum ging allen gestern der Kurs der Aktie so stark nach oben? - Wir sehen jetzt bereits sehr kurzfristig potenziell wirklich hohes Gewinnpotenzial. Ein jetziger Einstieg drängt sich unseres Erachtens deshalb mehr als auf, bietet sich hier womöglich gerade eine einmalige Kurschance!

Zwei große Durchbruch in Folge: Mitbewerber hinterher! Verschwindet Core One Labs jetzt schon bald vom Kurszettel?

Dem Forschungsteam rund um einen der angesehensten Wissenschaftler, der für seine Engagements und Errungenschaften in der Forschung in Kanada bereits die höchstmögliche Auszeichnung des Landes (Order of Canada) erhalten hat, ist jüngst binnen kürzester Zeit zwei international einmalige Forschungsdurchbrüche gelungen, die für eine gesamte Branche der absolute Gamechanger darstellen dürfte.



Core One Labs*

WKN: A3CSSU

Börsenplätze: Frankfurt, etc. (Deutschland); CSE (Kanada, Heimatbörse)

Core One Labs jetzt der große Pionier!

Als erstem Unternehmen ist es dem Forschungsteam des kanadischen Unternehmen Core One Labs (mit seinem Tochterunternehmen) gelungen, Psilocybin und Monomethyltryptamin (MMT) im biosynthetischen Verfahren herzustellen. In einem Interview im Rahmen eines erst kürzlich veröffentlichten Specials der Vancouver Sun in Kanada ließ der Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock jetzt bereits verlauten, dass man nun in einem nächsten Schritt schon mit der Produktion in einer entsprechenden Masse beginne (in einem Fermentationsbetrieb in Victoria, British Columbia), um ausreichend Material für die klinischen Studien zu haben. Es wird jetzt also richtig ernst. Laut Hancock handelt es sich bei der neu entwickelten Herstellungsmethode um die wahrscheinlich mitunter weltweit kostengünstigste Herstellungsmethode, die derzeit in dieser Form konkurrenzlos sei.

"Der Erfolg dieses bahnbrechenden Patents katapultiert Core One an die Spitze der schnell expandierenden Psychedelika-Industrie und beseitigt Hindernisse für psychedelische Behandlungen und Forschung wie exorbitante Kosten und mangelnde Verfügbarkeit und Versorgung. (…) Dieser Durchbruch in der Psilocybin-Produktion kann die gesamte Branche verändern." - Auszug aus einer der jüngsten Ad-hoc-Meldungen von Core One Labs

Dr. Robert Hancock, der mit der höchstmöglichen Auszeichnung seines Heimatlandes, dem kanadischen Orden ausgezeichnet wurde, ist ein weltweit anerkannter Mikrobiologe der UBC und Chair des kanadischen Forschungslehrstuhls für Gesundheit und Genomik. Er gab jüngst pünktlich zur letzten Durchbruchsmeldung ein umfangreiches Interview, dessen Komplettversion bei den Seiten der großen lokalen Tageszeitung Vancouver Sun frei zugänglich ist und und die weitere Zukunft von Core One Labs deutlich abzeichnet: Wir glauben, Core One Labs wird sich als neuer Marktführer positionieren, und zwar nicht nur national! HIER zum 23-minütigen Special der Vancouver Sun: Conversations That Matter.



Wir sind fest davon überzeugt, dass Core One Labs jetzt mit den beiden Durchbrüchen zu einem der wichtigsten und folglich auch schwergewichtigsten Unternehmen der Branche aufsteigen wird. Es stellt sich allerdings schon die Frage, ob sich einer der Mitbewerber schon vorab dieses Unternehmen "schnappen" wird. Denn die Foschungsdurchbrüche kommen zu einem in der Branche idealen Zeitpunkt, sind "Magic Mushrooms" und der Einsatz von Psychedlika jüngst das große Thema in Kanada. Das Land ist seit Anfang des Jahres Pionier und hat den Einsatz von Psychedlika für medizinische Zwecke unter therapeutischer Aufsicht freigegeben. Experten rechnen mit weiteren Lockerungen, manche sprechen bereits auch von der Freigabe für Alle, die in weiterer Folge selbstredend einen unglaublich großen Markt entstehen lassen würde. Hancock selbst sagt, dass das wirklich Tolle an Psilocybin der Umstand ist, dass es den Patienten keinen Schaden zufügt, aber erheblichen Nutzen, während Drogen wie Tabak, Alkohol, Cannabis schädlich seien.

Das günstigste Psilocybin schon Ende 2022 am Markt?

Nun, das, was vor einigen Jahren der Cannabisboom war, dürfte sich bei den Psychedelika-Forschern wiederholen können und Core One Labs womöglich (und gerade jetzt nach diesen Durchbrüchen doch sehr wahrscheinlich) als einen der potenziell milliardenschweren Marktführer positionieren. Denn jetzt, nach den Durchbrüchen, geht es eigentlich erst richtig los und unter dem Schirm von Core One Labs wird mit der eigenen Tochtergesellschaft Akome bereits an mehreren Medikamenten gearbeitet.

Lesen Sie hier weiter in einem unserer jüngsten Updates, warum wir in der Aktie von Core One Labs tatsächlich einen potenziellen "Tenbagger"-Kandidaten sehen:

Schauen Sie, in Spekulation auf eben die eingangs erwähnten Forschungsdurchbrüche ist Aktie bereits im 2021er Jahr auf ein Hoch von fast 12,00 C$ gelaufen. Aktuell kostet das Papier an der kanadischen Heimatbörse gerade einmal ein bisschen mehr ein Zwölftel hiervon (1,00 C$). Jetzt ist "Breakthrough-Day", der Patentschutz zu den Formeln dieser international einmaligen Forschungsdurchbrüchen ist bereits angemeldet. Ob Unternehmen wie ATAI (über 1 Milliarde USD Bewertung) oder vielleicht der ein oder andere Pharmariese Core One Labs aus der Portokasse kaufen wird, schon bevor das Unternehmen künftig für die Pharmaindustrie Psilocybin und NMT produziert?

Perfektes Timing!?

Dank eines jetzt ebenfalls abgeschlossenen Multimillionen-Deals, der Übernahme von Awakened Biosciences, dessen Forschungsteam genau jene Forschungsdurchbrüche gelungen sind, die sich mit denen von Core One Labs ideal ergänzen, dürfte sich das Tempo, das Core One zu einem der führenden Produzenten neuer Medikationen im Psychedelika-Sektor machen könnte, wirklich sehr deutlich beschleunigen.

Mit der Übernahme von Awaken Biosciences kommt jetzt zudem mit einem Universitätsprofessor einer der angesehensten Forschungslehrstühle Kanadas ein weiterer renommierter Experte der Branche ins Core-One-Team. Dr. Tony Durst wurde bereits eine Queen-Elizabeth-Auszeichnung verliehen.

Dr. Tony Durst, Professor der Universität von Ottawa, ist Co-Inventor von 14 angemeldeten und erteilten Patenten. Er gehört nun neben dem Universitätsprofessor Dr. Robert Hancock dem beeindruckenden Team von Core One Labs an.



Stichwort Patente: Drei bereits beim Patentamt angemeldete und wirklich bahnbrechende Patente gehören zum jüngst abgeschlossenen Awaken-Deal. Während sich Core One Labs jetzt seinen Durchbruch der biosynthetischen Herstellung von Psilocybin und NMT feiern darf, hat Awaken Biosciences eine einzigartige und laut eigenen Aussagen eine der weltweit kostengünstigsten Methoden zur synthetischen Herstellung von Psilocybin entwickelt UND bereits beim Patentamt zum Schutz angemeldet. Somit stehen Core One Labs jetzt wohl wirklich alle Türen weit offen, jegliche Art von Medikationen zu entwickeln und auch künftig produzieren zu können. Neben der Entwicklung neuartiger Antidpressiva auf Basis von Psilocybin laufen auch bereits Entwicklungen neuer Medikamente zur Behandlung von Alzheimer, Schlaganfallpatienten und Parkinson.

Nur EIN potenzieller Verkaufsschlager wäre Gamechanger!

Wenn denn Core One Labs dank einer möglichen Übernahme nicht schon vorab vom Kurszettel verschwindet, dann, dann bräuchte es nur eines der neuartigen Medikationen ein Verkaufsschlager zu etablieren, und Aktionäre, die auf dem jetzigen Kursniveau bei Core One Labs dabei sind, hätten wohl künftig ausgesorgt. Und ohnehin dürfte doch künftig ganz klar kein Weg an dem Unternehmen, vorbeiführen, das international das preiswerteste hochqualitative Psilocybin herstellen kann (jetzt synthetisch und biosynthetisch). - Das ist eine Company Maker für sich allein, meinen Sie nicht auch?

Der Riesenhebel

Schauen Sie, so wie sich einst Canopy, Aphria oder Aurora als Marktführer und Milliardenkonzerne der Cannabisbranche etabliert haben, für AnlegerInnen waren tausende Prozent Rendite drin (letztere, Aurora, haben wir als Pennystock vorgestellt, bevor das Unternehmen bei einer Milliardenbewertung gefeiert wurde), sehen wir in Core One Labs den künftigen Marktführer der Psychedelikabranche. Der Hebel erscheint bei der derzeit vergleichsweise extrem niedrigen Bewertung wirklich extrem groß. Auch wenn das Wort "Tenbagger" insbesondere bei Microcaps häufig überstrapaziert wird, so erachten wir den Terminus bei Core One Labs beim derzeitigen Kursniveau als durchaus berechtigt.

Die Biosynthese von Psilocybin: International ein Gamechanger!?

"(… ) Die Biosynthese von Psilocybin wurde erfolgreich getestet, so dass sie in Zukunft in größerem Maßstab eingesetzt werden kann."

Bis dato wird Psilocybin in einem chemisch-synthetisch und sehr kostenaufwendigen Herstellungsverfahren produziert. Dank der Anstrengungen von Core One Labs kann Psilocybin künftig zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten biosynthetisch hergestellt werden. Dies dürfte dem Unternehmen die Marktführerschaft der Branche bringen und höchstwahrscheinlich sogar auch das Interesse der Pharmaindustrie auslösen, die ein Unternehmen wie Core One Labs derzeit quasi aus der Portokasse zahlen könnten.

"Dieser erfolgreiche Konzeptnachweis für die Entwicklung und Produktion von kostengünstigem und stereochemisch einwandfreiem Psilocybin versetzt Core One in eine einzigartige Position. Es positioniert unser Unternehmen nicht nur potenziell als ersten Anbieter eines biosynthetischen Psychedelikums auf dem Markt, sondern auch als Marktführer in Bezug auf die Kosteneffizienz." - Dr. Robert E.W. Hancock zum Forschungsdurchbruch seines Teams

Dr. Robert E.W. Hancock, Gründer und Chairman von Vocan und seit Ende 2020 Chairman von Core One Labs ist ein führender und anerkannter Forscher und ist Professor an der kanadischen Universität von British Columbia in den Bereichen Mikrobiologie und Immunologie. Er hat mit der Order Of Canada den in Kanada höchstmöglichen Orden und zahlreiche Awards für seine Forschungsarbeiten erhalten. Er leitet die Forschungen für Core One Labs.

Die Liste der Auszeichungen des Professors bei Wikipedia ist lang und umfasst fast 40 Einträge! Hancock gehört (mit mehr als 108.000 Zitaten) zu einem der weltweit am häufigsten zitierten Wissenschaftler des International Scientific Indexing (ISI) und wurde von der kanadischen Regierung zum Chair des Forschungslehrstuhls für Gesundheit und Genomik ernannt. Jetzt gab man die erfolgreiche Patentanmeldung für gleich zwei große wissenschaftlichen Durchbrüche bekannt: Die Formeln zur biosynthetischen Herstellung von Psilocybin und NMT stehen!

Ganz großer Hoffnungsträger: Kanada wie einst beim Cannabis Pionier bei Psychedelika

Der Einsatz von Psychedelika ist der große Hoffnungsträger bei der künftig erfolgreichen Behandlung diverser Krankheiten. Am häufigsten wird in diesem Zusammenhang in der Öffentlichkeit über die potenzielle Behandlung von Depressionen gesprochen, zumal Studien auf einen überdurchschnittlich hohen Behandlungserfolg hinweisen. Weltweit leiden mehr als 320 Millionen Menschen einer schweren Depression (MDD), der weltweit häufigsten Ursache für Behinderungen und eine der am schnellsten wachsenden psychischen Erkrankungen. Etwa einem Drittel dieser Patienten - rund 100 Millionen Menschen - wird durch bestehende Therapien bislang nicht geholfen. Diese Menschen leiden somit an chronischen und therapieresistente Depressionen (TRD).

"Zwei Drittel der befragten Fachärzte glauben, dass die Psilocybin-Therapie einen potenziellen Nutzen für Patienten mit behandlungsresistenter Depression hat." - Aktuelle Meldung von Compass Pathways

Tatsächlich aber ist das Anwendungsgebiet von Psychedelika noch viel größer und betrifft zahlreiche schwere und lebensbedrohliche Krankheiten. So werden Psychedlika inzwischen auch bei der Behandlung von Krebspatienten eingesetzt. Kanada ist seit Anfang des neuen Jahres Pionier, hat das Land die Anwendung für medizinische Behandlungen jetzt ermöglicht. Die kanadische Core One Labs könnte sich als der mitunter größte Profiteur einer noch jungen Branche herausstellen. Die an der US-Börse Nasdaq notierten Psychedelika-Forschungsunternehmen wie Compass Pathways oder ATAI Life Sciences warteten schon mit Milliardenbewertungen auf. Das kanadische Unternehmen Core One Labs ist es jetzt, dem wirklich der große Durchbruch gelungen ist und an dem künftig in der Branche kein Weg mehr vorbeiführen dürfte.

Die Spekulation wird aktuell zusätzlich durch eine zu Anfang des Jahres gefallene Regierungsentscheidung angefeuert:

Psychedelics approved for medical use in Canada





Legalisierung von Psychedelika für medizinische Zwecke in Kanada

Erst vor Kurzem berichtete der kanadische Nachrichtensender Global News über die Freigabe der Nutzung von Psychedelika zur medizinischen Anwendung! Im Beitrag von Global News heißt es: Advokaten der Gesundheit nennen es einen großen Durchbruch bei der Behandlung schwerer oder lebensbedrohlicher Erkrankungen. (…) Health Canada gab grünes Licht für psychedelische Drogen wie MDMA und Magic Mushrooms für medizinische Zwecke." HIER zur Meldung bei Global News Kanada.

Wir glauben, dass Core One Labs einer der potenziellen Hauptprofiteure sein wird. Wie schon eingangs erwähnt: Die Erwartungshaltung auf einen internationalen Forschungsdurchbruch hatte die Aktie bereits im Februar letzten Jahres auf splitbereinigt 11,84 C$ ansteigen lassen. Es steht für uns außer Frage, dass sich die Bewertung - nun, wo gleich zwei Forschungsdurchbrüche gelungen sind - wohl doch eher wieder in den dreistelligen Millionenbereich bewegen sollte. Mit etwas Glück haben wir also jetzt einen ersten "waschechten Tenbagger" in 2022.

Informieren Sie sich selbst über Core One Labs:



Webseite: https://core1labs.com

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com

HIER geht es zum Aktienkurs von Core One.

Enthaltene Werte: CA21872J3073