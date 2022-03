Berlin - Die Corona-Erstimpfquote in Deutschland liegt wie festgenagelt bei 76,3 Prozent. Das geht aus Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) vom Dienstagmorgen hervor.



Sie hat sich seit Donnerstag nicht verändert. Auch bei der "Grundimmunisierung" gibt es keine Veränderung - die entsprechende Quote liegt weiterhin bei 75,4 Prozent. 57,0 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung (Vortag: 56,9 Prozent). Am Dienstag meldete das RKI erstmals auch Impfungen mit dem Wirkstoff von Novavax.



Die bisher etwas mehr als 3.500 Erstimpfungen wirkten sich aber noch nicht auf die Impfquote aus. Bei den 5-bis-11-Jährigen haben mittlerweile 20,9 Prozent wenigstens eine Impfung und 16,5 Prozent eine zweite. Bei den 12-bis-17-Jährigen sind 64,9 Prozent einmal geimpft, 61,7 Prozent haben eine zweite Impfung, und 27,4 Prozent eine "Booster"-Impfung. Unter den besonders gefährdeten Über-60-Jährigen sind 88,7 Prozent mindestens einmal gegen Corona geimpft, 88,6 Prozent haben die "Grundimmunisierung", 77,4 Prozent den "Booster".

