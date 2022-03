LONDON (dpa-AFX) - Anlässlich seiner Reise nach Polen und Estland hat der britische Premierminister Boris Johnson "maximalen Druck" auf Russland angekündigt. Der russische Präsident Wladimir Putin müsse weiterhin die Konsequenzen für den Einmarsch in die Ukraine spüren, sagte Johnson am Dienstag. "Putin muss scheitern" - darin seien sich Großbritannien und seine Verbündeten einig. Johnson wird bei seinem Besuch den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki und in Estland unter anderem Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg treffen.

Außenministerin Liz Truss hatte zuvor weitere Sanktionen gegen Moskau angekündigt: So werde London etwa Exporte nach Russland in einer Reihe von "kritischen Sektoren" verbieten sowie gegen Oligarchen und weitere russische Banken in Großbritannien vorgehen./si/DP/eas