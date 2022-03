Börsentag auf einen Blick Aktien: Leichte Kursverluste erwartet DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Am deutschen Aktienmarkt deutet sich wegen des Ukraine-Kriegs ein weiterer Tag mit Kursverlusten an. Allerdings halten sich die Einbußen weiterhin in Grenzen. Der Broker IG taxierte den Dax am Dienstag rund zwei Stunden vor Handelsstart auf 14 368 Punkte und damit 0,64 Prozent tiefer als zum Ende des Xetra-Handels vom Montag. Zum Wochenstart war ...

Den vollständigen Artikel lesen ...