Rückblick: Für die Apple-Aktie ging es am Donnerstag zunächst bis an die Volumenkante im Bereich von 152 USD zurück, womit sich die Kurse nur knapp oberhalb der langfristigen 200-Tage-Linie halten konnten. In der Folge setzten die Papiere jedoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...