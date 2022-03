Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Krieg in der Ukraine geht mit unverminderter Härte weiter und die Verunsicherung bleibt hoch, so die Analysten der Helaba.Der Nachrichtenfluss sei unkalkulierbar und so scheine nur eines sicher: Die Volatilität bleibe erhöht.Ob eingehende Datenveröffentlichungen zur wirtschaftlichen Lage in diesem Umfeld marktbewegenden Einfluss entwickeln würden, sei fraglich. Dennoch stünden heute wichtige Daten im Kalender. Zu nennen seien Daten zur Preisentwicklung in Deutschland. Die ersten Länderzahlen würden seit dem frühen Morgen veröffentlicht. Ein nochmaliger Anstieg sollte nicht ausgeschlossen werden und auch in Spanien sei gestern bereits eine höhere Teuerungsrate (7,5% nach 6,2%) bekannt gegeben worden. Aufgrund des Ukraine-Krieges erhöhte Gas- und Ölnotierungen dürften den Aufwärtsdruck zunächst verstärken und so würden die Notenbanken weiterhin unter Druck stehen, mit Zinserhöhungen zu reagieren. ...

