BERLIN (dpa-AFX) - Wirtschafts-Staatssekretär Oliver Krischer hat sich dagegen ausgesprochen, Deutschlands Klimaschutzziele wegen des Kriegs in der Ukraine zurückzustellen. "Die eigentliche Antwort ist der Ausbau der Erneuerbaren Energien", sagte er am Dienstag im ARD-"Morgenmagazin". "Das hat jetzt noch größere Priorität, weil das macht uns unabhängiger." Dass jetzt der Kohleausstieg 2030 infrage gestellt werde, könne er nicht nachvollziehen. "Das ist in acht Jahren, dann sind wir hoffentlich mit den Erneuerbaren Energien da, wo wir hinwollen", sagte er.

Die Herausforderung sei, in diesem und im kommenden Jahr die Energieversorgung sicherzustellen. Die Bundesregierung bemühe sich bei Gas und auch bei Kohle um Diversifizierung, um die fatale Abhängigkeit von Russland zu reduzieren. Mittelfristig entscheidend seien hier alternative Bezugsquellen. So solle die Infrastruktur für den Import von Flüssiggas geschaffen werden - auch wenn es dabei um klimaschädliches Frackinggas aus den USA gehe. "Deshalb ist es ja auch so wichtig, aus dem Gas rauszukommen", sagte Krischer. Der Gasverbrauch müsse reduziert werden.