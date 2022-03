Bengaluru, Indien, 1. März 2022 (ots/PRNewswire) -Unmittelbar wirksamer Zusammenschluss schafft einen einzigartigen globalen, vertikal integrierten Marktführer für BiosimilarsBiocon Biologics Ltd., eine Tochtergesellschaft von Biocon Ltd. (BSE-Code: 532523) (NSE: BIOCON), hat eine endgültige Vereinbarung mit seinem Partner Viatris Inc. (NASDAQ: VTRS) getroffen. Dementsprechend wird Biocon Biologics Ltd. (BBL) das Biosimilars-Geschäft von Viatris übernehmen, um ein einzigartiges, voll integriertes globales Biosimilars-Unternehmen zu schaffen. Der Umsatz dieses übernommenen Geschäftsbereichs wird für das nächste Jahr auf 1 Mrd. USD geschätzt. Viatris wird eine Gegenleistung von bis zu 3,335 Mrd. USD in bar und in Aktien erhalten.BBL wird das weltweite Biosimilars-Geschäft von Viatris zusammen mit den Rechten für das einlizensierte Portfolio erwerben. BBL wird den vollen Umsatz und Gewinn aus dem übernommenen Geschäft realisieren, seine EBITDA-Basis erweitern und die Finanzlage insgesamt stärken, was Investitionen für ein nachhaltiges, langfristiges Wachstum ermöglicht. BBL verfügt über ein Portfolio von 20 Biosimilars und wird mit dieser Integration zu einem weltweit führenden Anbieter von Biosimilars mit einer der breitesten und tiefsten Pipelines in der Branche.Diese Akquisition wird BBLs Strategie der Direktvermarktung seines aktuellen und zukünftigen Biosimilars-Portfolios beschleunigen, indem sie eine direkte Präsenz in den USA, Europa, Kanada, Japan, Australien und Neuseeland ermöglicht.Kiran Mazumdar-Shaw, Executive Chairperson, Biocon Biologics, sagte: "Diese Akquisition ist transformativ und wird ein einzigartiges, voll integriertes, weltweit führendes Biosimilars-Unternehmen schaffen. Unsere langjährige globale Partnerschaft mit Viatris hat es uns ermöglicht, viele Premieren zu erreichen und neue Maßstäbe für die weltweite Biosimilars-Branche zu setzen. Dieser strategische Zusammenschluss bringt die sich ergänzenden Fähigkeiten und Stärken beider Partner zusammen und bereitet uns auf das nächste Jahrzehnt der Wertschöpfung für alle unsere Interessengruppen vor.""Die Transaktion wird BBL in die Lage versetzen, einen robusten kommerziellen Motor in den entwickelten Märkten der USA und Europas zu erlangen, und wird unseren Weg zum Aufbau einer starken globalen Marke beschleunigen. Damit sind wir auch für die nächste Welle von Produkten gerüstet. Diese Entwicklung hebt unsere Partnerschaft mit Viatris auf die nächste Stufe, um unser gemeinsames Ziel zu verwirklichen, die globale Gesundheit zu verbessern, indem wir einen erschwinglichen Zugang zu qualitativ hochwertigen und lebensrettenden Biosimilar-Arzneimitteln ermöglichen", fügte sie hinzu.Robert J. Coury, Vorstandsvorsitzender von Viatris, sagte:"Unsere einzigartige Zusammenarbeit mit Biocon begann vor mehr als zehn Jahren, noch bevor in den meisten Ländern ein Weg für Biosimilars definiert wurde. In dieser Zeit haben wir viele Erfolge erzielt, und der heutige Tag ist keine Ausnahme, da wir uns zusammenschließen, um ein neues, einzigartig positioniertes, weltweit führendes, vertikal integriertes Biosimilars-Unternehmen zu schaffen. Diese Transaktion wird es Viatris ermöglichen, weiterhin auf optimierte Weise am globalen Biosimilars-Markt teilzunehmen, während wir gleichzeitig unsere eigenen finanziellen Prioritäten beschleunigen können."Die Transaktion, die voraussichtlich in H2-2022 abgeschlossen wird, wird für die Aktionäre von Biocon und BBL wertsteigernd sein.Kiran Mazumdar-Shaw wird weiterhin geschäftsführende Vorsitzende von BBL bleiben; Viatris wird Rajiv Malik, Präsident von Viatris, in den Vorstand von BBL entsenden.Lesen Sie mehr: https://bit.ly/PRP220228Präsentation: https://bit.ly/BBLAcquViatrisBiosimilarsLogo: https://mma.prnewswire.com/media/1755682/Biocon_Biocologics_Logo.jpgVideo: https://www.youtube.com/watch?v=N6QA6gDw_esPressekontakt:seema.ahuja@biocon.com; +91 99723 17792Original-Content von: Biocon Biologics Ltd, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161768/5159110