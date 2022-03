Bayer nach den Zahlen: (Turbo)-Calls mit 64% Chance

Vor einem Monat geriet die seit Anfang Dezember 2021 anhaltende Aufwärtsbewegung der Bayer-Aktie (ISIN: DE000BAY0017) ins Stocken. Legte die Aktie zwischen dem 6.12.21 bis zum 10.2.22 von 44 Euro auf bis zu 55 Euro zu, so konnte sie sich auch in den vergangenen Wochen nicht der Schwäche des Gesamtmarktes entziehen. Auf die Veröffentlichung der positiven Zahlen für das Jahr 2021, in dem der Konzernumsatz um 8,9 Prozent auf 44,081 Milliarden Euro gesteigert werden konnte, reagierte die Aktie im frühen Handel des 1.3.21 mit einem Kursanstieg von bis zu 3 Prozent.

Kann die Bayer-Aktie, die von den Experten der UBS trotz der negativen Auswirkungen der hohen Energiepreise mit einem Kursziel von 85 Euro zum Kauf empfohlen wird, in den nächsten Wochen wieder das Hoch vom 10.2.22 bei 55 Euro erreichen, dann wird eine Investition in Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 52 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Bayer-Aktie mit Basispreis bei 52 Euro, Bewertungstag 15.6.22, BV 0,1, ISIN: DE000TR7SEB4, wurde beim Aktienkurs von 52,02 Euro mit 0,31 - 0,33 Euro gehandelt.

Kann sich die Bayer-Aktie in spätestens einem Monat auf 55 Euro steigern, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,46 Euro (+39 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 49,054 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 49,054 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SH4QZS7, wurde beim Aktienkurs von 52,02 Euro mit 0,35 - 0,36 Euro gehandelt.

Kann die Bayer-Aktie auf 55 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,59 Euro (+64 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 47,987 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Bayer-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 47,987 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UH6FJK2, wurde beim Aktienkurs von 52,02 Euro mit 0,40 - 0,44 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Bayer-Aktie auf 55 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,70 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Bayer-Aktien oder von Hebelprodukten auf Bayer-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de