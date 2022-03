Köln (ots) -Ad Alliance treibt die automatisierte Vermarktung von Podcasts weiter voran. Zum 1. März 2022 werden die von Ad Alliance vermarkteten SPIEGEL-Podcasts am Adserver Smart X angebunden. Damit sind u.a. die bekannten Podcasts "Smarter Leben - Der Ideen-Podcast", "Die Lage", "Acht Milliarden - Der Auslands-Podcast" sowie "Das Thema" vom manager magazin ab sofort systematisiert und Channel übergreifend buchbar."Mit der Adserver-Anbindung für die Gattung Audio im vergangenen Jahr haben wir einen wichtigen Meilenstein innerhalb der automatisierten Podcast-Vermarktung für die Ad Alliance erreicht und so unsere 2-Säulen-Strategie gestärkt", so Paul Mudter, COO Ad Alliance. "Neben hoch individuellen Host Reads sind skalierbare Producer Reads die beiden wesentlichen Ausspielungslogiken in der Adserver-basierten Podcast-Vermarktung. Dass wir jetzt mit den SPIEGEL-Podcasts weitere reichweitenstarke Formate anbinden können, ermöglicht uns noch mehr Fläche für die passgenaue Ausspielung. Gleichzeitig bekommen Werbungtreibende zusätzliche Optionen für Channel-basierte Buchungen."Adserver-Anbindung bedeutet bei der Ad Alliance: Maximale Reichweite mit minimalem Aufwand. Mit nur einer Buchung und einer Spotproduktion können Werbekunden im gesamten Ad Alliance Podcast-Portfolio platziert werden. Ab März sind also die beliebten SPIEGEL-Podcasts, dort wo es thematisch passt, Teil der nachgefragten formatübergreifenden Channels, wie beispielsweise "Business" oder "Nachhaltigkeit".Ad Alliance vermarktet rund 120 Podcast verschiedener Genres, welche einzeln, themenbezogen oder im Gesamt-Portfolio buchbar sind. Zu den Mandanten zählen die Audio Alliance, SPIEGEL Media und Wondery. Ad Alliance kümmert sich bei einer Vielzahl der Audio-Umsetzungen um die Konzeption, Ausgestaltung und Produktion der Kampagnen. Vor allem die Adserver-basierte Kampagnenausspielung ist ein großes Plus im Audio-Markt, welches federführend von der Ad Alliance vorangetrieben wird und den Werbungtreibenden neue Wege in der Werbevermarktung aufzeigt. Als Messstandard setzt die Ad Alliance auf dem bekannten IAB Standard 2.1, welcher auch für die Ausweisung der vor kurzem erstmalig veröffentlichten ma Podcast eingesetzt wird.Zur Ad Alliance:Ad Alliance ist kompetenter Partner von Werbekunden und Mediaagenturen und Deutschlands Nummer 1 für individuelle Kreationen und ganzheitliche, crossmediale Kampagnenkonzepte. Damit bedient Ad Alliance die steigende Nachfrage nach gattungsübergreifenden Vermarktungsangeboten im Markt. Seit 2016 bündelt Ad Alliance die Kompetenzen starker Medienpartner und vermarktet die Sender und Angebote von RTL Deutschland, Gruner + Jahr, der SPIEGEL-Gruppe, der rtv media group sowie des Video- und Technologiespezialisten smartclip. Darüber hinaus ist Ad Alliance Dienstleister für Media Impact. Ein Qualitätsportfolio aus TV, Print, Online, Mobile, ATV und Audio, Sonderinszenierungen über alle Plattformen, einschließlich Native Advertising sowie Performance- und Influencer-Marketing - dafür steht die Ad Alliance. Neben der inhaltlichen Ausgestaltung bietet Ad Alliance technische Lösungen von Programmatic bis hin zur datenbasierten Ausspielung von Werbung und erreicht mit den vermarkteten Plattformen 99 Prozent der deutschen Bevölkerung.Pressekontakt:Laura LeszczenskiKommunikation Ad Alliance, RTL DeutschlandLaura.Leszczenski@rtl.de - Tel. 0221 456-74202Original-Content von: Ad Alliance, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129273/5159139