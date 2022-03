Neue Podcast-Serie bietet einzigartige Einblicke in Märkte, Handel und mehr

Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter, globaler elektronischer Broker, gab heute den Start von Traders' Insight Radio bekannt. Diese neue Podcast-Serie beinhaltet Interviews mit Führungskräften, Vordenkern und Marktexperten aus allen Bereichen der Finanzdienstleistungsbranche, die aktuelle Themen mit Auswirkungen auf die globalen Märkte und den Handel diskutieren. Hörer, die mit Traders' Insight, der Online-Ressource für Marktkommentare von Interactive Brokers, vertraut sind, werden die hauseigenen IBKR-Podcast-Moderatoren wiedererkennen, die wichtige Hintergrundinformationen zu den einzelnen, während der Gespräche analysierten Standpunkten liefern.

Traders' Insight Radio richtet sich an ein breites Publikum, sowohl erfahrene Händler als Neueinsteiger, und behandelt eine Vielzahl interessanter Themen für jeden Anleger. Die Serie erweitert das Angebot, das bereits über IBKR Campus, die führende Bildungsressource des Unternehmens, verfügbar ist. In aktuellen und zukünftigen Podcasts werden Gespräche über die Auswirkungen von künstlicher Intelligenz (KI) auf die Märkte, Chancen bei ausländischen Wertpapieren und Ansichten zu Kryptowährungen als neue digitale Anlageklasse zu hören sein. Für Kleinanleger, die erst am Anfang stehen, oder für fortgeschrittene Händler, die ihr Wissen erweitern möchten, bietet IBKR Campus Kurse und Inhalte zu Handel, Märkten und aktuellen Ereignissen sowie Übersichten zu den Produkten und Handelsplattformen von IBKR und jetzt auch spannende Podcast-Interviews.

"Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, den Anlegern die notwendigen Bildungsinstrumente zur Verfügung zu stellen, um ihr Verständnis der Finanzmärkte und des Handels zu verbessern", so Steve Sanders, EVP of Marketing and Product Development von Interactive Brokers. "Traders' Insight Radio ergänzt die bereits über IBKR Campus verfügbaren Ressourcen und ist eine neue und unterhaltsame Möglichkeit für alle Anleger, auf einfache Weise auf das Fachwissen der Finanzbranche zuzugreifen und von diesem zu profitieren."

Die Serie wurde im Januar eingeführt. Zu den ersten Folgen gehört ein zweiteiliges Interview mit Thomas Peterffy, dem Gründer und Vorsitzenden der Interactive Brokers Group, in dem er über seine Anfänge als Market Maker für Optionen spricht und darüber, wie er erfolgreich Technologien auf dem Handelsparkett einführte. Die Zuhörer können von Peterffys Perspektive auf eine Vielzahl von Themen wie Kryptowährungen, Geldpolitik und die Auswirkungen steigender Zinsen und Inflation auf die Wirtschaft profitieren und gleichzeitig Anekdoten aus seiner bewegten Karriere hören. Um die Podcast-Interviews von Herrn Peterffy zu hören, besuchen Sie unsere Website:

Teil 1: "You Mean You Don't Have to Know Anything to Do This?"

Teil 2: "Mr. Sosnick, I Do Find You Increasingly Useless"

Die neuesten Folgen von Traders' Insight Radio sind kostenlos im Traders' Insight Blog, über die Handelsplattformen von Interactive Brokers wie Trader Workstation, Client Portal und IBKR Mobile sowie über beliebte Podcasting-Dienste wie Apple Podcast, Google Podcast, Podbean und Spotify verfügbar.

Das vollständige Angebot an kostenlosen Campus-Ressourcen von IBKR erhalten Sie unter dem nachstehenden Link ibkr.com/campus.

Traders' Academy: Anleger können ihr Verständnis für die Produkte, Tools und Märkte verbessern, die über die Interactive Brokers Trader Workstation, das Kundenportal, IBKR Mobile und die TWS API-Anwendungen verfügbar sind.

IBKR Webinars: Anleger können sich in Live- und aufgezeichneten Webinaren über aktuelle Marktthemen und IBKR-Tools informieren.

Traders' Insight: Anleger können Marktkommentare von mehr als 70 Branchenexperten sehen, lesen oder hören, darunter auch das neue Traders' Insight Radio.

IBKR Quant: Ein Blog für quantitativ orientierte Fachleute mit Interesse an Programmierung, Deep Learning, IBKR API, KI, Blockchain und anderen transformativen Technologien, die moderne Märkte beeinflussen..

Student Trading Lab: Eine kostenlose Online-Ressource für Pädagogen, die den Finanz- oder Informatikunterricht mit realen Handelserfahrungen verbinden möchten.

