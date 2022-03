Hannover (www.anleihencheck.de) - Im Vereinigten Königreich sind zuletzt in der Summe recht positive Wirtschaftsdaten gemeldet worden, so die Analysten der Nord LB.Die noch vorläufigen Wachstumszahlen im vierten Quartal hätten sich beispielsweise erfreulich präsentieren können. Gemeldet worden sei ein Anstieg der realen ökonomischen Aktivität um immerhin 1,0% Q/Q. Auch die Lage am Arbeitsmarkt des Landes müsse als fast schon erstaunlich robust bezeichnet werden. Die nun durch den britischen Regierungschef Boris Johnson verkündete Beendigung aller Pandemie-Maßnahmen dürfte noch im ersten Quartal neue Impulse für die Wirtschaft des Vereinigten Königreiches liefern. ...

