Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Das Handelsgeschehen wird weiterhin von den Ereignissen in der Ukraine dominiert und in dem von Verunsicherung geprägten Umfeld ist weiterhin Vorsicht angesagt, denn die Volatilität dürfte erhöht bleiben, so die Analysten der Helaba.Von einer Beruhigung der Lage könne bislang trotz der ersten Gespräche zwischen den Kriegsparteien noch nicht gesprochen werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...