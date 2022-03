Nestle hat im abgelaufenen Jahr seine Portfolio-Optimierung fortgesetzt und konnte zudem sein dynamisches internes Wachstum aufrechterhalten. Neue Investitionen in Brasilien dürften seine Stellung auf dem Kaffeemarkt weiter stärken. Die Aktie bleibt mittelfristig weiter aussichtsreich.Der Nahrungsmittelkonzern Nestle (CH0038863350) hat im abgelaufenen Jahr bedeutende Schritte in Richtung einer verstärkten Digitalisierung und mehr nachhaltigen Wachstums gemacht. Das Unternehmen mit Sitz in Vevey am Nordufer des Genfer Sees im Kanton Waadt hat am 17.02.2022 über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...