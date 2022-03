Als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine wurden bereits weitreichende Sanktionen im Westen beschlossen, welche auch den Energiesektor und damit Lukoil hart treffen. Gefordert wurde von vielen Beobachtern, den Import von Rohstoffen gänzlich einzustellen. Diesem Ansinnen kam die Politik bisher zwar noch nicht nach. Es gibt aber erste Anzeichen, dass es sich in diese Richtung entwickeln könnte.In der vergangenen Nacht kündigte Kanada an, sämtliche Importe von Rohöl aus Russland einstellen zu wollen. Premierminister Justin Trudea gab angesichts ...

Den vollständigen Artikel lesen ...