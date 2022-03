Hamburg (ots) -



Nach den Kriterien des Academic Freedom Index ist es um die Wissenschaftsfreiheit in Deutschland bestens bestellt. In anderen Teilen der Welt sieht es dagegen wesentlich schlechter aus. Das zeigt der aktuelle Academic Freedom Index, der diesen Freitag vorgestellt wird und der Wochenzeitung DIE ZEIT vorab vorlag. In Ländern wie der Türkei und Russland ist die Situation für Akademikerinnen und Akademiker besonders heikel und hat sich in den vergangenen Jahren weiter verschlechtert.



Über 2050 Forscherinnen und Forscher weltweit bewerten für den Academic Freedom Index den Grad der Wissenschaftsfreiheit in 177 Ländern und Gebieten. Indikatoren des Index sind die Freiheit der Forschung und Lehre, die Freiheit des akademischen Austauschs und der Wissenschaftskommunikation, institutionelle Autonomie, Campus-Integrität (Freiheit von Überwachung und Übergriffen) sowie akademische und kulturelle Ausdrucksfreiheit.



