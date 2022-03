Luxemburg/Berlin (ots) -Szene Friseure, Barber Shops, Tattoo Studios und Trendsportanlagen wie Kletterhallen, Bowling Center oder Laser Tag Arenen - das sind die Touchpoints, an denen sich 28 BLACK zurzeit präsentiert. Als eigenständige Kampagne entwickelt, wird 28 BLACK während zweier Aktionszeiträume gezielt und ohne Streuverluste an ausgewählte Zielgruppen verteilt.Im Fokus der ersten Samplingrunde, die rund 70 Aktionspartner in 10 bundesdeutschen Großstädten umfasst, steht der 28 BLACK Klassiker Açaí. "Açaí ist der unangefochtene Favorit der 28 BLACK Konsumenten", so Felin-Joy Jencquel, Marketing Director bei 28 BLACK. "Ich kenne niemanden, der nicht von unserem fruchtigen Açaí-Geschmack begeistert ist. Und deshalb ist Açaí genau die richtige Sorte, wenn es darum geht, Probierkontakte zu generieren und neue Konsumenten zu erreichen."28 BLACK Açaí ist wie alle 28 BLACK Sorten mit Vitaminen angereicht, ohne Taurin, gluten- und laktosefrei. Ausgezeichnet mit dem V-Label passt 28 BLACK obendrein auch zum Megatrend "vegane Ernährungsweise". Die Aktionszeiträume des Touchpoint Samplings erstrecken sich von KW 9 bis KW 16 sowie von KW 42 bis KW 47.Über 28 BLACK28 BLACK wird in Deutschland über die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH vertrieben. Die CALIDRIS 28 Deutschland GmbH gehört zum Unternehmensverbund der Splendid Drinks AG (www.splendid-drinks.com).28 BLACK, der andere Energy Drink, kommt ohne Taurin und Konservierungsstoffe aus und ist vegan, gluten- und laktosefrei. Die Produktpalette umfasst Sorten für jeden Geschmack - von klassisch über fruchtig-frisch bis hin zu sauer-prickelnd oder kalorien- und zuckerfrei. 28 BLACK überzeugt nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch - die stylischen Dosen wurden für ihr unverwechselbares Design mit dem German Design Award in der Kategorie "Excellent Communications Design Packaging" ausgezeichnet.Pressekontakt:C.M.W. S.A.Felin-Joy Jencquel8, Am ScheerleckL-6868 Wecker (Luxembourg)Tel.: +352 26 71 39 0f.jencquel@cmw.luVertriebskontaktCALIDRIS 28 Deutschland GmbHNicole RezguiKuckucksweg 10D-14195 BerlinTel.: +49 30 688 34 25 20sales@calidris28.comOriginal-Content von: 28 BLACK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/131214/5159261