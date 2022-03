Der Optikkonzern Zeiss und Siemens Energy haben das Gemeinschaftsunternehmen Makerverse für 3D-Druck-Verfahren gegründet. An dem Joint Venture seien auch Wagniskapitalgeber beteiligt, teilte ein Sprecher am Dienstag in Oberkochen mit. An der Börse hält sich die Begeisterung der Anleger über den Zusammenschluss jedoch in Grenzen.In dem Unternehmen wollen die Partner Metall- und Kunststoffteile mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...